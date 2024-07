Romania-Olanda: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Romania-Olanda, quello che andrà in scena a Monaco di Baviera è forse l’ottavo di finale più inatteso: Oranje favoriti ma dovranno fare attenzione.

Un ottavo di finale abbastanza sorprendente, soprattutto per il fatto che quasi nessuno si aspettasse di vedere la Romania arrivarci da prima del girone e l’Olanda addirittura da ripescata come migliore terza. Gli Oranje hanno – in parte – deluso ma non ne hanno fatto un dramma per essere finiti dietro ad Austria e Francia, dal momento che si sono ritrovati nel lato più abbordabile del tabellone, in cui l’unica, sulla carta, più forte di loro è l’Inghilterra (l’Olanda potrebbe incontrarla in semifinale).

Ronald Koeman, nel complesso, non può essere pienamente soddisfatto di ciò che hanno fatto vedere finora i suoi uomini, passati dalla vittoria in rimonta con la Polonia all’esordio alla sconfitta inaspettata con l’Austria nell’ultima giornata della fase a gruppi. In mezzo lo zero a zero con la Francia – priva di Mbappé, infortunatosi al setto nasale – fondamentale per acciuffare la qualificazione alla luce di quello che si è poi verificato nel match successivo. Per la Romania, invece, il primi posto nel gruppo E è stato un traguardo storico, grazie al quale la Tricolorii potrà tornare a giocare la fase ad eliminazione diretta di un grande torneo internazionale a 24 anni dall’ultima volta. Stanciu e compagni sono arrivati davanti a tutti in un girone che in teoria sarebbe dovuto essere dominato dal Belgio e che invece ha visto tutte e quattro le squadre chiudere a quattro punti.

Romania-Olanda, Gakpo a caccia del terzo gol

Una delle poche certezze dell’Olanda finora è stato il centravanti del Liverpool Gakpo, autore di due gol (uno contro la Polonia, l’altro contro l’Austria) e momentaneo capocannoniere della selezione di Koeman.

L’ex PSV Eindhoven sembra ispirato e non è da escludere che possa dire la sua anche nella sfida di Monaco di Baviera, finendo per la terza volta nel tabellino dei marcatori. Tra i possibili protagonisti c’è pure Frimpong: rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti contro l’Austria, il velocissimo esterno del Bayer Leverkusen che ha vinto tutto in Germania, potrebbe essere uno dei più pericolosi e da lui ci aspettiamo almeno tre tiri totali.

Da non sottovalutare neppure l’opzione Reijnders: il centrocampista del Milan giocherà nuovamente in una posizione più avanzata e potrebbe essere incisivo dalla distanza. Nella Romania invece valutiamo tre nomi: oltre a capitan Stanciu, a mettere in difficoltà la non irresistibile difesa olandese saranno con ogni probabilità i due esterni di proprietà del Parma, Man e Mihaila, che possono fare molto male in contropiede. Tra i possibili ammoniti tra i romeni Sorescu – che prenderà il posto dello squalificato Bancu – e Marius Marin, i due olandesi che invece rischiano il giallo sono Schouten e Xavi Simons.

