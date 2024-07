Romania-Olanda, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Romania-Olanda è una partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2024 e si gioca martedì alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nonostante sia arrivata solo terza nel gruppo D, quello vinto da un’Austria capace di arrivare davanti persino alla Francia – l’Olanda è finita nella parte di tabellone sulla carta più abbordabile in quanto priva di big, ad eccezione dell’Inghilterra, che potrebbe affrontare in un’ipotetica semifinale.

Un’occasione che gli uomini di Ronald Koeman dovranno saper sfruttare: servirà indubbiamente essere meno discontinui rispetto alle prime tre partite, in cui gli alti e bassi sono stati troppi. Esordio vincente contro la Polonia, battuta in rimonta (1-2), pareggio a reti bianche contro i francesi nella seconda giornata ed infine l’inattesa sconfitta contro l’Austria al termine di un rocambolesco 3-2 con gli Oranje costretti continuamente a rincorrere (inutili i gol di Gakpo e Depay). Insomma, difficile decifrare quest’Olanda, che finora ha alternato cose buone ad altre meno buone e che ha dato l’impressione di fare affidamento quasi esclusivamente sulla qualità dei singoli. Il reparto che preoccupa di più è quello difensivo: bene la porta inviolata contro la Francia ma i 4 gol incassati con Polonia e Austria meritano qualche riflessione approfondita.

Negli ottavi di finale l’Olanda se la vedrà con la Romania, arrivata a sorpresa prima nel gruppo E, dove tutte le quattro squadre hanno chiuso con gli stessi punti (4). Una qualificazione storica per la Tricolorii di Edward Iordanescu, senza stelle ma con un impianto di gioco ben collaudato, che sfrutta principalmente le ripartenze. La roboante vittoria ottenuta contro l’Ucraina all’esordio ha lasciato tutti a bocca aperta (3-0) ed in sostanza ha reso ininfluente la sconfitta per 2-0 con il Belgio nel match successivo. Prevedibile, infine, il “biscotto” con la Slovacchia, che ha di fatto accontentato entrambe.

Come vedere Romania-Olanda in diretta tv e streaming

La sfida tra Romania-Olanda è in programma martedì alle 18:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

I precedenti confortano l’Olanda, che su quattordici incontri con la Romania ha fatto registrare dieci vittorie a fronte di una sola sconfitta, incassata nel 2007. Gli Oranje rimangono favoriti per il passaggio del turno ma la sensazione è che la squadra di Iordanescu, ben organizzata e molto abile nello sfruttare i contropiedi, potrebbe dargli filo da torcere. Non è da escludere, dunque, che la Tricolorii riesca a segnare almeno una rete in un match da almeno tre gol complessivi.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 2.20 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” invece è quotato a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Romania-Olanda

ROMANIA (4-3-3): Niță; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Sorescu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Mihăilă, Drăguș.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Xavi Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI