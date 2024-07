Bolivia-Panama e USA-Uruguay, Coppa America: streaming, formazioni, pronostici

Bolivia-Panama e USA-Uruguay sono due partite della terza giornata della fase a gironi della Coppa America e si giocano martedì alle 03:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostici.

Nel gruppo C l’unica che a 90 minuti dal termine della fase a gironi è praticamente spacciata è la Bolivia, alla quale potrebbe non bastare neppure una vittoria per chiudere al secondo posto e qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. La Verde ha perso entrambe le gare giocate finora e l’ha fatto anche in maniera molto netta, incassando 7 gol complessivi e non segnandone neppure uno.

Disarmante soprattutto la prestazione offerta venerdì scorso con l’Uruguay, che ha travolto 5-0 la selezione di Antonio Carlos Zago. La Bolivia è “ufficiosamente” eliminata: anche nel caso in cui dovesse avere la meglio su Panama e gli USA dovessero perdere con gli uruguagi, sarebbe comunque penalizzata dalla peggior differenza reti (a meno che non batta i panamensi con un punteggio tennistico). Coltiva ancora speranze la rappresentativa di Panama, che ha 3 punti come gli statunitensi. I centramericani, che nella seconda giornata si sono imposti a sorpresa contro la selezione a stelle e strisce (2-1), verosimilmente si qualificheranno se non faranno registrare lo stesso risultato degli uomini di Berhalter. A parità di punti, infatti, Pulisic e compagni avanzerebbero grazie alla miglior differenza reti (attualmente +1 e -1). Panama, dunque, non è padrona del proprio destino: oltre a sperare nell’Uruguay, deve puntare a battere la Bolivia con più gol di scarto possibili.

Come vedere Bolivia-Panama in streaming

Bolivia-Panama è in programma martedì alle 03:00 all’Exploria Stadium di Orlanda e sarà possibile seguirla in streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi tutte le partite del massima competizione calcistica sudamericana. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

Panama non ha altri risultati a disposizione se vuole scrivere una pagina della propria storia ed approdare alla fase ad eliminazione diretta. La vittoria dovrebbe arrivare senza grossi problemi: la Bolivia, del resto, ha dimostrato di avere limiti enormi. Il numero delle reti complessive sarà probabilmente inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Bolivia-Panama

BOLIVIA (3-4-3): Almada; Cuellar, Haquin, Jo. Sagredo; Suarez, Justiniano, Villamil, Je. Sagredo; Terceros, Ramallo, Vaca.

PANAMA (3-4-3): Mosquera; I. Anderson, Miller, Cordova; Murillo, Ayarza, Martinez, Davis; Yanis, Fajardo, Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1

I padroni di casa degli USA si sono complicati la vita andando a perdere 2-1 contro Panama venerdì scorso e adesso rischiano una clamorosa eliminazione. In previsione di una probabile vittoria panamense contro la derelitta Bolivia, ancora a secco di punti e di gol, la selezione di Gregg Berhalter non può commettere passi falsi contro l’Uruguay, a punteggio pieno e già con la qualificazione in tasca.

Nel caso in cui le tre squadre dovessero chiudere a 6 punti diventerà decisiva la differenza reti: attualmente gli USA sono davanti (ma di pochissimo) rispetto a Panama (+1 e -1), mentre la Celeste di Marcelo Bielsa da questo punto di vista dormire sonni tranquilli, dal momento che anche di fronte ad un’eventuale sconfitta – potrebbe addirittura permettersi di perdere con tre gol di scarto – approderebbe agli ottavi di finale. Chi rischia di più, dunque, sono gli Stati Uniti, che dovranno fare a meno anche dello juventino Weah, espulso nel corso del match con Panama. Bielsa, al contrario, potrà permettersi un po’ di turnover dopo il 3-1 con Panama e il roboante 5-0 rifilato alla Bolivia tre giorni fa.

Come vedere USA-Uruguay in streaming

Il match tra USA e Uruguay è in programma martedì alle 03:00 all’Arrowhead Stadium di Kansas City e sarà possibile seguirla in streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi tutte le partite del massima competizione calcistica sudamericana. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

L’Uruguay fino a questo momento è apparso molto solido e pure offensivamente ispirato ma in questa partita – condizionata anche dal risultato di Bolivia-Panama – potrebbero essere le maggiori motivazioni della selezione statunitense a fare la differenza. Si può dare fiducia agli USA, che dovrebbero prevalere con un gol di scarto.

Le probabili formazioni di USA-Uruguay

USA (4-3-3): Horvath; Scally, Richards, Ream, A. Robinson; McKennie, Musah, Reyna; Aaronson, Balogun, Pulisic.

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Nandez, R. Araujo, Olivera, Olaza; Ugarte, Valverde; Pellistri, De Arrascaeta, M. Araujo; Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Comparazione quote

La vittoria di Panama è quotata a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il successo degli USA invece è quotato a 2.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

