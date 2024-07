Wimbledon, si infortuna una delle stelle più attese: rischia di non esserci!

Wimbledon, c’è profumo di forfait nell’aria: le probabilità che ci sia sono ridotte al lumicino, il dolore non passa e potrebbe ritirarsi.

Nelle scorse ore l’abbiamo vista scatenarsi, in un raro momento di relax, in compagnia dell’amica e collega Ons Jabeur. Rideva e ballava e tutto ci saremmo aspettati meno che un tale fulmine a ciel sereno. Il rischio però c’è, è concreto, ed è doveroso tenerlo in considerazione. Se accadesse ciò che tanti in questo momento temono, infatti, Wimbledon potrebbe evolversi in maniera completamente diversa rispetto a quanto prospettato in un primo momento.

Aryna Sabalenka, questa è la notizia circolata qualche ora fa, potrebbe non esserci. Al Wta 500 di Berlino si era vista costretta a ritirarsi durante la partita contro Anna Kalinskaya, a causa di un dolore alla spalla. L’infortunio si sarebbe poi rivelato più grave del previsto, tanto da condizionare, per l’appunto, la sua partecipazione al terzo ed attesissimo Slam della stagione.

La tigre bielorussa ha ammesso di non essere ancora al 100% e di sentire dolore in qualunque circostanza, indipendentemente da come si muova e da cosa faccia in campo. Non ha escluso, quindi, l’ipotesi di sventolare bandiera bianca ai Championships, consapevole com’è del fatto che scendere in campo senza la certezza di poter dare il meglio si francamente inutile.

Wimbledon, il dolore non passa: brutto infortunio alle porte di Wimbledon

“È un infortunio specifico e raro. Probabilmente sono solo la seconda o la terza tennista che ha subito un infortunio simile”, ha commentato ancora, evidenziando alcune anomalie.

La Sabalenka dice di poter fare sollevamento pesi, ma di sentire dolore, ad esempio, al momento di servire. “Ho fatto una risonanza magnetica, tanta riabilitazione e tanti trattamenti. Stiamo facendo il possibile per essere pronti. Esordio a rischio? Esiste la possibilità, sì. È davvero frustrante. Non ho mai avuto a che fare con infortuni gravi nella mia carriera”.

Sarebbe sbagliato, pertanto, dare per scontato che la stella bielorussa scenda in campo all’All England Club. Certo senza di lei il main draw sarebbe stravolto, ma tant’è. Se c’è una cosa alla quale i tennisti non possono opporsi quelli sono, purtroppo, proprio gli infortuni. Scopriremo sicuramente nelle prossime ore cosa deciderà di fare e quali saranno, eventualmente, le ripercussioni di questo problema nel prosieguo della stagione.