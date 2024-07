Che bomba il nuovo Gratta e vinci: bastano 5 euro per vincerne 600mila

Gratta e vinci, chi lo dice che il banco vince sempre? Con questo nuovo tagliando sono in tanti ad averla spuntata: ecco come si gioca.

I Gratta e vinci non sono mai abbastanza, in Italia come nel resto del mondo. Ecco perché, il 29 aprile scorso, la Francia ha accolto con entusiasmo l’arrivo di una nuova serie che prometteva, come quelle già in commercio, premi da capogiro. E questi premi, a quanto pare, non hanno tardato ad arrivare, anzi. Nelle scorse ore, proprio dai “cugini” d’Oltralpe è arrivata una di quelle notizie bellissime. Bellissime e, perché no, sorprendenti.

Un residente di Verdun, nel dipartimento della Mosa, si è recato nei giorni scorsi in ricevitoria per comprare un bel grattino, cosa che, come noto, succede un po’ dappertutto. L’istinto gli ha suggerito di optare, tra i tanti tagliandi esposti nel punto vendita, per un biglietto della serie che aveva debuttato, come detto in precedenza, alla fine del mese di aprile. Si chiama Maxi Black Jack e ha già fatto esultare parecchie persone, tra cui, appunto, l’uomo di cui vi stiamo raccontando la storia.

Quel giorno, dicevamo, ha deciso di fidarsi del suo istante. Ha tirato fuori una banconota da 5 euro, ha indicato quel grattino raffigurante un tavolo da gioco e un croupier e ha ritirato il Gratta e vinci che, benché lui non ne fosse ancora a conoscenza, gli avrebbe presto cambiato la vita.

Gratta e vinci, il banco (non) vince sempre: l’ha spuntata lui

Minima spesa, massima resa è lo slogan che meglio sintetizza ciò che è accaduto dopo. Avrebbe potuto comprare un Gratta e vinci da 10, magari da 20 euro, invece no: spendendo solamente 5 euro è riuscito ad assicurarsi il premio più ghiotto in palio con quella serie, ovvero 600mila euro.

Un modo per aumentare ulteriormente la sua vincita, per la verità, c’era. Una volta battuto il banco e vinto la somma massima, avrebbe potuto, con quello stesso biglietto, “rilanciare” e rimettere in gioco la sua vincita, proprio come si fa nel Black Jack, ma online. In caso di vittoria avrebbe portato a casa 900mila euro, se sconfitto il suo premio sarebbe sceso, invece, a quota 300mila.

Non se l’è sentita di rischiare. Era contento già così, ragion per cui ha rinunciato alla possibilità di passare al livello successivo del gioco e di sfidare nuovamente la sorte. Perché in fondo chi si accontenta gode, no?