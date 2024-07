10eLotto, 20mila euro con questa modalità: non tutti la conoscono

10eLotto, con pochi euro puoi ambire a un gran bel premio: devi solo ricordarti di scegliere questa modalità.

A volte i report relativi alle vincite legate al Superenalotto, al Lotto, ai Gratta e vinci o al 10eLotto ci restituiscono, per fortuna, splendide notizie. Sarebbe bello se accadesse un po’ più frequentemente, ma tant’è: il gioco d’azzardo è questo e bisogna accontentarsi di quel “poco” che la dea bendata decide, di tanto in tanto, di elargire.

Che poi non è mai poco, per la verità. Qualunque cifra si vinca arriva sempre dal nulla e a fronte, salvo casi eccezionali, di pochi euro, per cui va da sé che il gioco valga sempre e comunque la candela. Ha speso pochissimo, ad esempio, la persona (non sappiamo se si tratti di un uomo o di una donna, avendo preferito mantenere l’anonimato) che, nelle scorse ore, ha ricevuto un’inaspettata ma graditissima visita da parte della tanto agognata dea bendata.

Si è recato in ricevitoria, come magari avrà fatto tante altre volte, a San Giovanni in Fiore, nel cuore della meravigliosa ed incontaminata Sila cosentina. Come racconta Agipronews, il giocatore in questione avrebbe deciso di tentare la fortuna al 10eLotto, piuttosto che al Superenalotto, che nel corso di questa settimana dispensa ulteriori prima con il concorso straordinario Un’estate a mille.

10eLotto, Calabria fortunata: l’opzione fa lievitare il suo premio

Ha scelto i numeri per i quali optare e ha poi deciso, per aumentare le probabilità di vincere, di aggiungere alla sua combinazione una modalità che non tutti conoscono.

Tra le tante opzioni extra legate al 10eLotto, il Gastone della provincia di Cosenza ha scelto, nello specifico, il Doppio Oro. Durante la compilazione, come da regolamento, ha dovuto scegliere tra 1 e 10 numeri compresi tra 1 e 90. Con il Doppio Oro ha partecipato, quindi, all’estrazione di 20 numeri su 90 e ha avuto diritto, avendo beccato entrambi i numeri dorati, a dei premi aggiuntivi che hanno fatto lievitare sensibilmente il premio al quale, alla fine, ha avuto diritto.

Questo fortunatissimo giocatore calabrese ha portato a casa ben 20mila euro, a fronte di un investimento iniziale irrisorio e senza fare troppi sforzi. Il tutto nell’ambito di un concorso che, al di là di quanto accaduto nella città di Gioacchino, ha dispensato nel Bel Paese la bellezza di 24,8 milioni di euro. Nel 2024 ha complessivamente elargito, invece, 1,9 miliardi di euro.