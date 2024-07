Affare a sorpresa: Manolas resta in Serie a, colpo in difesa

Calciomercato: in Serie A ci potrebbe essere il colpo a sorpresa. In difesa c’è un elemento che potrebbe rimanere in Italia. La situazione

Non è di primo pelo e c’è da dirlo e rimarcarlo. Ma a quanto pare in Serie A si cercano dei difensori con esperienza. Tant’è che in queste ore si parla di Hummels e Varane, nemmeno loro così freschi, ma che potrebbero anche affacciarsi per la prima volta nel nostro campionato. Vedremo.

E dopo un paio di anni in Patria, lo scorso gennaio, è rientrato in Italia anche il greco Manolas. Non è andata benissimo la sua esperienza alla Salernitana, insieme ad un altro “vecchietto” che si chiama Boateng. Ma nonostante questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato che stanno circolando in questo momento, il difensore con un passato clamoroso alla Roma, autore di quel gol contro il Barcellona che completò una rimonta epica, potrebbe rimanere nel nostro campionato. Ci sono almeno tre squadre che ci starebbero pensando e andiamo a vedere quali sono.

Manolas in Serie A

Due che hanno centrato la salvezza l’anno scorso, più una neopromossa che sta cercando di costruire una rosa all’altezza per non soffrire più di tanto l’anno prossimo. Partiamo dalle prime due: su Manolas infatti ci sarebbero gli occhi del Cagliari, con il nuovo allenatore Nicola, e dell’Empoli, che ha deciso di affidarsi a D’Aversa.

In più, a questi due club, si aggiunge anche il Parma di Fabio Pecchia, che ha stradominato il campionato di Serie B e che starebbe appunto attenzionando il giocatore che si è svincolato dalla Salernitana e che da oggi è libero sul mercato. Insomma, un uomo di esperienza che qualche partita importante la potrebbe fare. Sperando se qualcuno riuscisse a prenderlo di fargli cambiare decisamente le prestazioni che lo hanno accompagnato nella seconda parte della scorsa stagione.