Austria-Turchia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Austria-Turchia, a Lipsia si affrontano due potenziali outsider della manifestazione: in palio un quarto di finale contro una tra Romania e Olanda.

Per entrambe è un’occasione unica. Lo è per l’Austria, che solo per la quarta volta nella sua storia ha staccato un pass per la fase ad eliminazione diretta di un grande torneo internazionale. Ma lo è anche per la Turchia, il cui sogno è quello di replicare la sensazionale cavalcata del 2008, quando arrivò a giocare una storica semifinale. Due potenziali outsider di Euro 2024, dunque, sono pronte a darsi battaglia a Lipsia. In palio un posto nei quarti di finale contro la vincente di Romania-Olanda.

Chi ha sorpreso maggiormente, finora, è la selezione allenata da Ralf Rangnick, capace di vincere il gruppo D, in cui figuravano anche due corazzate come Francia e Olanda. Nonostante la sconfitta di misura all’esordio contro i transalpini – decisiva un’autorete di Wober – l’Austria è riuscita a sorpresa a collezionare più punti di tutti grazie alle due vittorie con Polonia (1-3) e Olanda (2-3). Due successi dal peso specifico enorme, che hanno regalato ancora più consapevolezza ad una selezione che aveva ben figurato anche nelle qualificazioni. E che ora proverà a non porsi limiti dopo aver dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque con la sua impeccabile organizzazione di gioco. Meno convincente, ma soprattutto meno costante, invece la Turchia. La rappresentativa guidata da Vincenzo Montella ha fatto vedere cose buone ed altre meno buone. Ha vinto soffrendo più del previsto con Georgia e Repubblica Ceca ed è stata asfaltata dal Portogallo. Contro l’Austria il tecnico italiano dovrà fare a meno di Calhanoglu, squalificato per somma di gialli: un’assenza pesantissima.

Austria-Turchia, Baumgartner sente aria di “casa”

Contro l’Olanda Rangnick ha deciso, un po’ a sorpresa, di escludere Baumgartner dai titolari malgrado fosse reduce da un’eccellente prestazione (condita anche da un gol) con la Polonia.

L’esterno di proprietà del Lipsia – sì, giocherà nel “suo” stadio – stavolta non inizierà dalla panchina, anche per via dell’assenza di Wimmer, squalificato. Si tratta di un giocatore che ha le qualità giuste per impensierire la retroguardia turca, che finora non è stato un muro invalicabile: puntiamo su di lui, dunque, per quanto riguarda il possibile marcatore di quest’ottavo di finale. Potrebbe brillare anche la stellina di Arda Guler, il giovane talento del Real Madrid dal futuro assicurato. Dopo averlo tenuto a riposo nel match con il Portogallo, Montella l’ha schierato di nuovo dal 1′ contro la Repubblica Ceca e non sono mancate le giocate degne di nota: potrebbe tirare almeno due volte in porta. Nella Turchia si renderanno verosimilmente pericolosi anche Yildiz e Yilmaz, lato Austria invece puntare su Sabitzer è sempre una scelta opportuna. A rischiare il giallo sono infine due vecchie conoscenze della nostra Serie A, Demiral e Ayhan, ma potrebbero commettere qualche fallo di troppo anche Posch e Seiwald.

