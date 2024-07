Gratta e vinci, pancia mia fatti capanna: ricco sì, ma addio mortadella

Gratta e vinci, ha pagato un prezzo altissimo perché il suo sogno potesse realizzarsi: questa storia ha dell’incredibile.

È l’8 giugno e siamo ad Adairville, nel Kentucky. Un uomo, come tante altre persone fanno ai quattro angoli del globo, decide di fare un pit stop alla stazione di servizio lungo la strada, prima di rincasare. Fa benzina e approfitta del negozio vicino al distributore per comprare un Gratta e vinci e tentare il tutto per tutto.

Sceglie un biglietto qualunque, senza starci troppo a ragionare, perché in fondo non crede per davvero che la sua vita possa cambiare grazie ad un Gratta e vinci. Scoprirà subito dopo, invece, di essersi sbagliato. Mentre gratta il biglietto, ridendo, dice al titolare testuali parole: “Non mangerò mai più mortadella, se vinco 1 milione di dollari”.

E chissà come avrà fatto, allora, a liberarsi della sua dipendenza dall’insaccato originario di Bologna. Sì, certamente se ne sarà dovuto liberare, considerando che la fortuna l’ha baciato per davvero, in quel famigerato 8 giugno. Una scoperta che lo ha scioccato e che per metabolizzare la quale è occorso un po’ di tempo. “Sono rimasto scioccato”, ha raccontato il fortunello dell’Adairville Market, in South Main Street, quando si è recato al quartier generale della Lotteria per riscuotere la sua vincita.

Gratta e vinci, il pegno vale la candela: mai più mortadella

Non avete ancora capito quanto abbia vinto? Ebbene, ha portato a casa proprio la cifra in cambio della quale, così come aveva promesso al commesso del distributore di benzina, avrebbe rinunciato per sempre al suo amore segreto, ovvero la mitica mortadella.

Subito dopo aver scoperto che un assegno da un milione di dollari sarebbe finito ben presto nelle sue tasche, l’uomo ha chiamato il figlio Jody, che lo ha poi accompagnato al quartier generale della Kentucky Lottery, a Louisville. Insieme hanno deciso, nel momento in cui si sono trovati di fronte a un bivio, di optare per il pagamento una tantum e non per la rendita dilazionata.

Così facendo, ha rinunciato di fatto alla metà dei soldi che sarebbero dovuti finire sul suo conto corrente. Si è accontentato di 504mila dollari, ma di questi tempi, deve aver pensato, è meglio tutto e subito, che non si sa mai. La sua resta, comunque, una vincita stratosferica che permetterà alla famiglia di fare un bel po’ di cose. Tranne che comprare mortadella. Quello proprio no.