Austria-Turchia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Austria-Turchia è una partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2024 e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La vera sorpresa della fase a gironi di Euro 2024 è stata l’Austria di Ralf Rangnick, capace addirittura di vincere uno dei gruppi in assoluto più equilibrati e difficili, in cui erano state sorteggiate anche selezioni del calibro di Francia e Olanda, favoritissime per i primi due posti.

Ed invece la rappresentativa guidata dall’ex allenatore di Lipsia e Manchester United, grazie ad un’impeccabile organizzazione di gioco, è riuscita a collezionare più punti di tutti (6). Anche più degli stessi vicecampioni del mondo, che nella prima giornata li avevano battuti soltanto di misura (1-0) in una partita decisa da una sfortunata autorete. L’Austria però si è immediatamente rialzata nella sfida con la Polonia, sconfitta nettamente 3-1. Ed è andata poi oltre ogni più rosea previsione nel terzo match con l’Olanda, che si è arresa al termine di un pirotecnico 3-2. Un match senza esclusioni di colpi, che gli uomini di Rangnick hanno affrontato a viso aperto, consapevoli dei propri mezzi ma soprattutto dei passi in avanti fatti nella nuova gestione. Ed il lato del tabellone in cui è finita l’Austria consente, peraltro, di continuare a sognare in grande. In caso di vittoria con la Turchia negli ottavi, il Das Team potrebbe ritrovare l’Olanda ai quarti ed eventualmente l’Inghilterra in semifinale. Vincenzo Montella ha forse più talento a disposizione del collega Rangnick ma la sua selezione ha convinto solamente in parte.

In mezzo alle due sofferte vittorie con Georgia e Repubblica Ceca, decisive per la qualificazione ed il secondo posto, Calhanoglu e compagni hanno incassato una sconfitta molto pesante con il Portogallo (0-3), commettendo numerosi errori in fase di non possesso (5 i gol subiti in tre gare). A togliere invece le castagne dal fuoco contro i cechi, in 10 per oltre 70 minuti, c’ha pensato l’insospettabile Tosun in pieno recupero (1-2).

Le ultime notizie sulle formazioni

Nell’Austria toccherà molto probabilmente a Baumgartner prendere il posto dell’esterno Wimmer, squalificato e dunque assente contro la Turchia. Il giocatore di proprietà del Lipsia dovrebbe battere senza problemi la concorrenza di Laimer. Per il resto, Arnautovic finora ha fornito più garanzie rispetto al collega di reparto Gregoritsch e partirà di nuovo dal 1′, in difesa invece i due centrali saranno Danso e Lienhart, in vantaggio su Wober e Trauner. Confermati infine Posch e Mwene nel ruolo di terzini.

Dall’altro lato, Montella deve rinunciare al suo capitano nonché leader indiscusso della nazionale Calhanoglu: fatale il cartellino giallo ricevuto nella gara con la Repubblica Ceca. Oltre al centrocampista nerazzurro mancherà, sempre per squalifica, anche il difensore centrale Akaydin. La coppia di centrali difensivi sarà dunque composta dal rientrante Bardakci e da Demiral, mentre Yuksek farà probabilmente le veci di “Calha”.

Come vedere Austria-Turchia in diretta tv e streaming

La sfida tra Austria e Turchia è in programma martedì alle 21:00 alla Red Bull Arena di Lipsia. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Austria-Turchia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il precedente più recente risale allo scorso marzo e rappresenta un ricordo tutt’altro che piacevole per i turchi, annichiliti 6-1 a Vienna in amichevole. Per quanto fatto vedere finora è l’Austria a partire leggermente favorita secondo i bookmaker, anche per via dell’assenza pesantissima di Calhanoglu. Tuttavia, la Turchia ha dimostrato di essere una squadra imprevedibile. E non è da escludere che gli uomini di Rangnick finiscano per soffrire un po’ di pressione per via del fatto di avere i pronostici a favore. L’opzione supplementari è da prendere in considerazione in un match in cui entrambe dovrebbero segnare almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Austria-Turchia

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Schmid, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic.

TURCHIA (4-2-3-1): Gonuk; Muldur, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Ozcan, Yuksek; Guler, Kocku, Akturkoglu; Yilmaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

