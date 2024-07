I pronostici di lunedì 1 luglio: Euro 2024 e Coppa America

I pronostici di lunedì 1 luglio, ci sono due ottavi di finale di Euro 2024 e nella notte due partite di Coppa America.

L’ottavo di finale più atteso si gioca alle 18:00 tra Francia e Belgio, due tra le “big” di questo Europeo del 2024 ma anche due delle nazionali più deludenti per rendimento. Deschamps non è riuscito a dare finora fluidità alla manovra offensiva, mentre il Belgio ha tanta qualità tra centrocampo e attacco ma una difesa non all’altezza.

Nel complesso la Francia ha maggiori risorse da sfruttare anche in panchina ed è quindi favorita per il passaggio del turno. Meno dubbi invece sul confronto serale, dove il Portogallo di Cristiano Ronaldo – finora a secco e deciso a interrompere l’insolito digiuno di gol – dovrebbe battere la sorprendente Slovenia.

I pronostici sulle altre partite

In Coppa America Panama va a caccia del passaggio del turno contro la Bolivia, mentre gli USA padroni di casa rischiano già l’eliminazione dopo la clamorosa sconfitta dello scorso turno. In caso di arrivo a 6 punti di Uruguay, USA e Panama diventerebbe decisiva la differenza reti e in caso di ulteriore parità il numero di gol segnati. L’Uruguay grazie alla goleada sulla Bolivia è in una botte di ferro e potrebbe permettersi anche la sconfitta contro gli USA.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Portogallo segna tra 2 e 4 gol in Portogallo-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00

Vincenti

Francia (in Francia-Belgio, Euro 2024, ore 18:00)

(in Francia-Belgio, Euro 2024, ore 18:00) Portogallo (in Portogallo-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Portogallo-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00) Panama (in Bolivia-Panama, Coppa America, ore 02:00)

Pronostici tiri totali plus

De Bruyne almeno 2 (in Francia-Belgio, Euro 2024, ore 18:00)

(in Francia-Belgio, Euro 2024, ore 18:00) Mbappé almeno 4 (in Francia-Belgio, Euro 2024, ore 18:00)

(in Francia-Belgio, Euro 2024, ore 18:00) Lukaku almeno 2 (in Francia-Belgio, Euro 2024, ore 21:00)

(in Francia-Belgio, Euro 2024, ore 21:00) Joao Felix almeno 2 (in Portogallo-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Portogallo-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00) Cristiano Ronaldo almeno 4 (in Portogallo-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00)

Il “clamoroso”

• USA vincente con un gol di scarto in USA-Uruguay, Coppa America, ore 02:00