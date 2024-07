Sinner resta in panchina: scelta fatta, nessun ripensamento

Sinner, a questo punto non si può più tornare indietro: ha preso la sua decisione e non c’è più niente da fare.

Si verrà mai a capo del già atavico dualismo Sinner-Alcaraz? Probabilmente no. E, per certi versi, è del tutto normale che sia così. Ci sarà sempre, in ogni generazione, una coppia di rivali pronta a dividere il pubblico e a generare, perché no, un po’ di sana competizione. Così è stato ai tempi di Federer e Nadal e così sarà negli anni a venire, com’è giusto, probabilmente, che sia.

Il popolo del tennis è diviso, sebbene resti inteso che sia l’azzurro e sia l’iberico abbiano conquistato, indistintamente, tutti quanti. Hanno talento e sono portatori sani di valori ormai assai rari, una combo micidiale che ha favorito in maniera netta ed evidente la loro ascesa. Ecco spiegato, quindi, perché tutti siano pazzi di loro e perché per i “neutrali” sia così difficile scegliere chi fra i due sostenere. Fermo restando che nulla vieta, ovviamente, di supportarli entrambi.

Qualcuno, tuttavia, ha fatto la sua scelta, nelle scorse ore. Scelta che ha palesato pubblicamente con una storia su Instagram e che non lascia dubbi. Questo qualcuno ha già deciso da che parte stare e ha voluto ufficializzarlo in maniera un po’ creativa ma, quello è poco ma sicuro, assolutamente inequivocabile.

Alcaraz meglio di Sinner: ha fatto la sua scelta

La persona cui alludiamo è Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, che proprio qualche ora fa ha dato il suo “contributo” relativamente alla sfida in atto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Il calciatore, per la verità, non si è esposto in maniera diretta in merito ai due tennisti, ma ha utilizzato una strategia molto più sottile per fare capire per chi dei due parteggi. Ha approfittato del recente arrivo sul mercato di un nuovo videogame, ovvero Top Spin 2k25, per “sponsorizzare” uno dei due e per lasciar trapelare a chi abbia deciso di accordare la sua preferenza.

Mentre giocava ha ben pensato, quindi, di fotografare lo schermo della tv collegata alla console e di inquadrare la schermata iniziale, quella in cui si sceglie con quale personaggio procedere la propria avventura. La sua scelta è ricaduta su Alcaraz: Sinner e tutti gli altri campioni disponibili, incluso Berrettini, sono rimasti in panchina a guardare e a riposare un po’, almeno lì. Mbappé ha ormai deciso, insomma. E indietro, dopo questa “manifestazione” pubblica, non si torna.