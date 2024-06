La Juve pesca in Serie B, è un pallino di Thiago Motta

Calciomercato Juventus, i bianconeri pescano in Serie B: lui è un pallino di Thiago Motta che lo voleva anche al Bologna. L’incastro

Thiago Motta – insieme a Cristiano Giuntoli – ha messo pesantemente mano alla Juventus. Con l’innesto ormai certo di Douglas Luiz, e quello che sembra assai probabile di Thuram, i bianconeri stanno dando un nuovo volto al proprio centrocampo, vero tallone d’Achille l’anno scorso con Massimiliano Allegri.

Non sembra essere finita qui, ovviamente, anche perché siamo solamente all’inizio delle operazioni che a dire il vero non sono ancora ufficialmente partite. C’è da capire, sempre dentro la Juventus, quale sarà la decisione finale di Adrien Rabiot, il centrocampista francese in scadenza che ancora non ha dato una risposta sull’offerta di rinnovo arrivata nel corso delle scorse settimane. Qualora andasse via, e qualora dovesse esserci un’altra uscita che vi riportiamo sotto, allora i bianconeri potrebbero anche pescare in Serie B. E andiamo a vedere in qualche club.

La Juventus pensa a Bajrami

In uscita, a quanto pare, ci potrebbe essere anche Fabio Miretti – oltre che a Nicolussi Caviglia che ha estimatori in A – che di spazio ne ha sì trovato l’anno scorso ma ha dimostrato di non essere forse ancora pronto per una maglia da titolare. E allora in questo caso alla Juventus servirebbe un altro innesto, e il nome che potrebbe circolare, visto che il B con il Sassuolo non ci starà, è quello di Bajrami.

Il centrocampista che ha disputato l’Europeo con l’Albania è un vecchio pallino di Motta che lo voleva anche quando sedeva sulla panchina del Bologna. Potrebbe anche entrare nelle ipotetiche rotazioni bianconere, visto che gli impegni l’anno prossimo saranno diversi e anche abbastanza importanti. Non c’è una trattativa per il momento, ma qualora si dovessero avverare gli incastri di prima, la sensazione è che questa sia una traccia sul calciomercato assolutamente da seguire. Vedremo poi se andrà effettivamente così. Ma Bajrami a Motta piace e quindi un pensiero ce lo potrebbe davvero fare.