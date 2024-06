Francia-Belgio: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Francia-Belgio, si scontrano già agli ottavi di finale due tra le selezioni più attese che hanno deluso le aspettative nella fase a gironi.

Si sfidano già agli ottavi di finale due selezioni, Francia e Belgio, che avrebbero potuto (e dovuto) incontrarsi più avanti. Il rendimento deludente nella fase a gruppi da parte di entrambe, tuttavia, ha scompaginato i rispettivi piani: la corazzata di Didier Deschamps si è dovuta accontentare del secondo posto, sorpassata dalla sorprendente Austria di Ralf Rangnick nell’ultima giornata; i Diavoli Rossi invece hanno totalizzato solo 4 punti in un girone che, secondo le previsioni iniziali, dovevano dominare.

La selezione allenata da Domenico Tedesco deve “ringraziare” la differenza reti (2 gol segnati e uno subito), in virtù della quale è arrivata davanti a Slovacchia e Ucraina ma dietro alla Romania in un gruppo equilibratissimo, in cui tutte e quattro hanno chiuso a pari punti. Fondamentale il successo, l’unico, ottenuto contro i rumeni nella seconda giornata (2-0 Tielemans e De Bruyne). Per il resto, una sconfitta inaspetatta con la Slovacchia all’esordio e un pareggio a reti bianche con l’Ucraina. Di punti la Francia ne ha conquistato uno in più ma da una rappresentativa così piena di talento e qualità era lecito aspettarsi un rendimento diverso. I transalpini non hanno mai convinto a livello di gioco e, aspetto ancora più eclatante, hanno realizzato soltanto due gol, uno grazie ad un’autorete e l’altro su calcio di rigore.

Francia-Belgio, si va sul sicuro con Mbappé e Griezmann

Nella fase ad eliminazione diretta bisogna necessariamente cambiare passo. Il minimo errore, si sa, può essere fatale. Deschamps chiederà maggiore sforzo alla sua squadra, che a quanto pare non può fare a meno di Kylian Mbappé, la cui assenza contro la Polonia – si è rotto il setto nasale con l’Austria – si è avvertita molto.

Il futuro attaccante del Real Madrid può giocare indossando una maschera protettiva e nell’ultimo match si è immediatamente preso la scena segnando il primo gol in quest’Europeo. Ci sono buone possibilità che possa ripetersi anche contro il Belgio, già castigato nell’ultimo precedente (Nations League 2021). La Francia, oltre alle sue giocate, confida anche all’esperienza di Griezmann, sempre molto prezioso in questo tipo di partite: lui e Dembélé saranno verosilmente due spine nel fianco per i difensori belgi e potrebbero arrivare a concludere almeno in due o più occasioni. Nel Belgio sono apparsi finora abbastanza ispirati De Bruyne e Doku, sui quali si può spendere un gettone in ottica tiratori. In realtà ci sarebbe anche Lukaku – l’ex interista si è visto annullare già 3 gol dal Var – pronto a mettere in apprensione Maignan. Onana e Vertonghen avranno tanto lavoro da fare in fase di non possesso e rischiano il giallo, stesso discorso per il francese Tchouaméni.

