I pronostici di domenica 30 giugno: Euro 2024 e Coppa America

I pronostici di domenica 30 giugno, ci sono due ottavi di finale di Euro 2024 e nella notte due partite di Coppa America.

Continuano gli ottavi di finale di Euro 2024, questa domenica tocca a Inghilterra-Slovacchia e Spagna-Georgia. Sulla carta Inghilterra e Spagna partono nettamente favorite, ma soprattutto nel caso della nazionale di Southgate, deludente finora, non sarà una passeggiata.

La Slovacchia ha messo in mostra una buona organizzazione tattica ed è compatta in difesa, la lenta manovra inglese potrebbe inizialmente incontrare qualche difficoltà. Allo stesso tempo però finora Pickford ha subito pochissimi tiri in porta e alla lunga l’Inghilterra ha la qualità per sbloccare l’incontro.

I pronostici sulle altre partite

La Spagna è stata finora la nazionale migliore per gioco e intensità, la Georgia proverà a resistere puntando sulle parate di Mamardashvili e sulle ripartenze di Mikautadze e Kvaraskhelia: almeno un gol potrebbe riuscire a segnarlo.

In Coppa America l’orgoglio della Giamaica potrebbe portare al primo punto nel girone contro il Venezuela già qualificato. Nello scontro diretto tra Messico ed Ecuador c’è invece in palio il passaggio del turno: i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Spagna segna tra 2 e 4 gol in Spagna-Georgia, Euro 2024, ore 21:00

Vincenti

Inghilterra (in Inghilterra-Slovacchia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Inghilterra-Slovacchia, Euro 2024, ore 18:00) Spagna (in Spagna-Georgia, Euro 2024, ore 21:00)

Pronostici tiri totali plus

Kane almeno 3 (in Inghilterra-Slovacchia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Inghilterra-Slovacchia, Euro 2024, ore 18:00) Hancko almeno 1 (in Inghilterra-Slovacchia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Inghilterra-Slovacchia, Euro 2024, ore 18:00) Fabian Ruiz almeno 2 (in Spagna-Georgia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Spagna-Georgia, Euro 2024, ore 21:00) Nico Williams almeno 3 (in Spagna-Georgia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Spagna-Georgia, Euro 2024, ore 21:00) Kvaratskhelia almeno 2 (in Spagna-Georgia, Euro 2024, ore 21:00)

Comparazione quota totale pronostici tiri totali plus: 5.64 GOLDBET ; 5.56 SNAI; 5.64 LOTTOMATICA

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Spagna-Georgia, Euro 2024, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Spagna-Georgia , Euro 2024, ore 18:00

, Euro 2024, ore 18:00 Messico-Ecuador, Coppa America, ore 02:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Giamaica-Venezuela, Coppa America, ore 02:00