Francia-Belgio, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Francia-Belgio è una partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2024 e si gioca lunedì alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sarà anche rimasta imbattuta ma la Francia, insieme ad altre big favorite per la vittoria finale, ha rappresentato una delle più grandi delusioni della fase a gironi. Lo scetticismo che si respirava in patria attorno alla corazzata di Didier Deschamps evidentemente non era del tutto infondato. Nelle prime tre partite (una vittoria e due pareggi) i transalpini non hanno mai realmente convinto. Ed il bel gioco l’abbiamo visto solamente a sprazzi.

I numeri, in tal senso, sono abbastanza esplicativi. La Francia ha realizzato a malapena due gol, il primo grazie ad un’autorete ed il secondo su rigore. Davvero troppo poco per una selezione che, come ogni volta alla vigilia di un’importante manifestazione, può contare su una quantità di talento impressionante in tutti i reparti. All’esordio Les Bleus sono riusciti, con molta fatica, ad avere la meglio dell’Austria (1-0), poi il pareggio a reti bianche contro l’Olanda – l’assenza di Mbappé, infortunatosi al naso contro gli austriaci, si è avvertita eccome – ed infine quello con la Polonia già eliminata (1-1), costato il primo posto nel gruppo D.

Passando come seconda, infatti, la nazionale di Deschamps è capitata nella parte di tabellone più difficile e da qui ad un’eventuale finale dovrà avere molto probabilmente a che fare con Portogallo, Germania o Spagna. Anche l’ottavo di finale, in realtà, è tutt’altro che morbido. Per la Francia c’è il Belgio di Lukaku e De Bruyne, altra selezione che ha deluso fortemente le aspettative. I Diavoli Rossi non sono riusciti a vincere un gruppo sulla carta molto facile, in cui tutte e quattro le squadre hanno chiuso a quota 4 punti. Dopo la partenza ad handicap con la Slovacchia (0-1), gli uomini di Domenico Tedesco hanno battuto 2-0 la Romania e pareggiato 0-0 con l’Ucraina, mancando così l’accesso alla parte di tabellone più abbordabile.

Le ultime notizie sulle formazioni

Indossando una maschera protettiva Mbappé è rimasto 90 minuti in campo contro la Polonia e partirà dal 1′ anche a Dusseldorf. Il c.t. stavolta non si priverà neppure di Griezmann, pronto a tornare titolare dopo la panchina (è entrato nel secondo tempo) di martedì scorso. A sinistra Deschamps dovrebbe dare fiducia a Barcola, mentre l’escluso potrebbe essere Rabiot, in ballottagio con Tchouaméni per un posto in mediana di fianco all’intoccabile Kanté. Nessuna novità invece in difesa.

Modulo speculare per Tedesco, che dietro all’unica punta Lukaku – ben tre gol annullati dal Var al centravanti belga – schiererà Doku, De Bruyne e uno tra Carrasco e Trossard (ma occhio anche a Lukebakio). Ancora indisponibili Witsel e Meunier, entrambi alle prese con infortuni muscolari.

Il pronostico

La Francia si è aggiudicata gli ultimi due scontri con i Diavoli Rossi. Il più importante è sicuramente quello del 2018 nella semifinale del Mondiale russo, decisa da un gol di Umtiti. Entrambe di talento ne hanno in abbondanza, forse più di allora. Ma le prestazioni deludenti – soprattutto dal punto di vista offensivo – offerte nelle prime tre partite rendono questo match ancora più imprevedibile. La Francia, nostro parere, rimane favorita ma non ci aspettiamo una gara spettacolare: previsti meno di tre gol complessivi ed una delle due squadre potrebbe non andare a segno.

Le probabili formazioni di Francia-Belgio

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni; Dembélé, Griezmann, Barcola; Mbappé.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Carrasco; Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

