Giamaica-Venezuela e Messico-Ecuador, Coppa America: streaming, formazioni, pronostici

Giamaica-Venezuela e Messico-Ecuador sono due partite della terza giornata della fase a gironi della Coppa America e si giocano lunedì alle 02:00 (ora italiana):

Nell’ultima partita contro l’Ecuador la Giamaica è riuscita ad infrangere il tabù dei gol: l’autore della prima rete giamaicana in una fase finale della Coppa America è stato (e chi, se no?) l’attaccante del West Ham Michail Antonio, il giocatore più rappresentativo dei Raggae Boyz.

Non è bastato, tuttavia, per evitare la seconda sconfitta dopo quella rimediata all’esordio con il Messico (1-0): la Tricolor, infatti, ha prevalso 3-1, lasciando la Giamaica all’ultimo posto in classifica, ancora inchiodata a quota zero punti. Agli uomini guidati dall’islandese Heimir Hallgrimsson non rimane che provare a portare a casa almeno un punto nel match con il Venezuela, la grande sorpresa di questa fase a gironi. Con due vittorie su due la Vinotinto è certa di giocare gli ottavi di finale ma deve completare l’opera chiudendo al primo posto, posizione che gli permetterà di incontrare i campioni in carica dell’Argentina nella fase ad eliminazione diretta. La selezione di Fernando Batista è a punteggio pieno grazie ai successi con Ecuador (2-1) e Messico (1-0) e pareggiando contro i giamaicani blinderà la vetta.

Come vedere Giamaica-Venezuela in streaming

Il pronostico

Con il minimo sforzo e senza incantare più di tanto, il Venezuela è riuscito a fare sei punti nelle prime due gare ma la distanza non è poi così ampia rispetto ad una coraggiosa Giamaica. I Raggae Boyz avrebbero meritato qualcosa in più e non sarebbe una sorpresa se riuscissero ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Giamaica-Venezuela

GIAMAICA (3-4-2-1): Waite; Hector, Latibeaudiere, Harding; Lembikisa, Lowe, Palmer, Marshall; Nicholson, Gray; Dixon.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Amaburu, Ferraresi, Osorio, Navarro; Martinez, Makoun; Lacava, Savarino, Soteldo; Cadiz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il Messico rischia di abbandonare la Coppa America già dopo i gironi per la terza volta di fila. La selezione di Jaime Lozano, pur vincendo, all’esordio non aveva affatto convinto contro l’avversario meno competitivo del raggruppamento, la Giamaica. E non stupisce la sconfitta rimediata giovedì con il Venezuela, che si è imposto 1-0 su El Tri grazie ad un rigore trasformato da Rondon ad inizio secondo tempo.

L’assenza del centrocampista Alvarez si è avvertita più del previsto ed il centravanti del Feyenoord Gimenez non è riuscito a pungere l’ordinata retroguardia venezuelana. Per evitare l’eliminazione il Messico deve battere a tutti i costi l’Ecuador: la Tricolor ha 3 punti come Montes e compagni ma ha migliore differenza reti e si qualificherebbe agli ottavi anche con un pareggio. C’è ancora in ballo anche il primo posto – consentirebbe di evitare l’Argentina agli ottavi – ma è già, di fatto, prenotato dal Venezuela, a cui basterà non perdere con la Giamaica già eliminata per chiudere davanti a tutti.

Come vedere Messico-Ecuador in streaming

Messico-Ecuador è in programma lunedì alle 02:00 allo University of Phoenix Stadium di Glendale e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito mola.tv.

Il pronostico

Si profila una gara molto equilibrata, con l’Ecuador che farà di tutto per evitare la sconfitta contro un Messico che invece dovrà per forza attaccare, non potendosi accontentare del pareggio. Difficile sbilanciarsi, ma crediamo che ci siano i presupposti per assistere ad un match da almeno un gol per parte. La ripresa sarà verosimilmente più prolifica rispetto al primo tempo.

Le probabili formazioni di Messico-Ecuador

MESSICO (4-2-3-1): Gonzalez; Sanchez, Montes, Vasquez, Arteaga; Romo, Chavez; Antuna, Pineda, Quinones; Gimenez.

ECUADOR (4-2-3-1): Dominguez; Preciado, Torres, Pacho, Hincapie; Franco, Caicedo; Yeboah, Paez, Sarmiento; Valencia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Comparazione quote

Il pareggio tra Giamaica e Venezuela è quotato a 3.35 su Goldbet e Lottomatica e a 3.30 su Snai. Il segno “Gol” in Messico-Ecuador è quotato invece a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

