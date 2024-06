Allegri nuovo allenatore, panchina da urlo per l’ex Juve

Allegri nuovo allenatore: l’ex tecnico della Juventus potrebbe tornare di nuovo in corsa. Ecco dove potrebbe andare

Massimiliano Allegri è uno degli allenatori vincenti che in questo momento non hanno una panchina. Insieme a lui ci sono Sarri e Pioli, rimanendo in Italia, ma anche Klopp (che ha deciso di prendersi un anno sabbatico) e Zidane, che da quando ha lasciato il Madrid non ha più allenato.

Però, a quanto pare, il tecnico livornese potrebbe tornare in panchina molto presto, su una delle panchine onestamente più ambite da chi decide di fare questo mestiere. Sì, se ci pensate un attimo potete arrivarsi tranquillamente ma se non lo avete fatto ci pensiamo noi a rivelarvi dove, secondo il Sussidiario che riprende un articolo del Telegraf, potrebbe andare Max. Che intanto c’è da dirlo si sta godendo dei giorni di vacanza nella sua Livorno ed è tornato a giocare al Gabbione, luogo più volte nominato negli anni juventini in conferenza stampa.

Allegri ct al posto di Spalletti

Si parla quindi della possibilità di vedere Massimiliano Allegri sulla panchina dell’Italia. Spalletti – che comunque ha avuto poco tempo – potrebbe rischiare nel corso dei prossimi mesi, e vedendo i nomi che ci sono in giro liberi, allora le voci cominciano ad essere anche abbastanza importanti. Insieme a lui da quelle parti hanno nominato anche gli altri due che vi abbiamo detto prima, vale a dire Sarri e Pioli.

Ora, oltre queste voci, la sensazione è che sia difficile un ribaltone sulla panchina azzurra: Spalletti, che ha un lungo contratto, sta cercando anche di dare una certa dimensione agli azzurri con una ricerca continua del gioco e anche di idee che i propri giocatori devono comunque incamerare per bene. Quindi? Quindi al momento sono solamente voci e magari c’è poco di vero, almeno nell’immediato. Ma la strada comunque da seguire ci sembra possa essere questa.