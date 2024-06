Gratta e vinci da 2 milioni: lo stanno provando tutti gratis

Gratta e vinci, tutti pazzi per la rendita mensile in palio con la nuova Lotteria: vale la pena tentare, è gratis.

L’offerta dei Gratta e vinci era già incredibilmente variegata, ma un nuovo tagliando che ha debuttato nei giorni scorsi l’ha resa ancor più ampia. Si gioca sia fisicamente che online, ragion per cui non ci sono davvero scuse, nel caso in cui si voglia tentare la fortuna e sperare, fosse anche solo per una manciata di secondi, che qualcosa di bello possa accadere.

Iniziamo col dire che la nuova lotteria istantanea in questione, introdotta con apposita determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si chiama “Il turista per sempre”. La formula su cui si basa è la stessa che, in passato, ha riscosso un grandissimo successo. Il biglietto che ha allargato la famiglia dei Gratta e vinci assicura, cioè, non un assegno immediato, per quanto nessuno disdegni neppure quello, ma un vitalizio. Una rendita mensile, più nello specifico, pari a 6mila euro, da moltiplicare per 240 mensilità, ovvero, in soldoni, per 20 anni. Un sogno, non è vero?

Non ci stupisce affatto, date le premesse, che questo nuovo gioco abbia già fatto il botto. L’interfaccia è semplice ed intuitiva e i simboli da grattare, fisicamente o virtualmente, richiamano alle mente gli elementi tipici della stagione estiva e dei viaggi. Tra infradito e valigie, piramidi e passaporti, il divertimento è assicurato.

Gratta e vinci, è gratis e divertente: vale la pena tentare

Vorresti essere certo di apprezzare la dinamica di gioco, prima di investire 5 euro nell’acquisto di questo Gratta e vinci? Ti farà piacere sapere, allora, che puoi provarlo gratis, come molte altre persone hanno già fatto, in effetti, nei giorni scorsi.

Come era già successo con Super Gold, anche Il Turista per sempre può essere provato in modalità demo. Una possibilità piuttosto ghiotta, se si considera che, così facendo, si può avere contezza di come funzioni il gioco in linea di massima e scoprire se ci piaccia o meno. Se la cosa ti interessa, non dovrai fare altro che cliccare su questo link e iniziare a giocare come se avessi realmente acquistato il tagliando.

Non c’è investimento iniziale e non c’è neanche un premio vero in palio. Se anche i tuoi simboli dovessero essere particolarmente fortunati, va da sé che non ci sarebbe alcuna vincita da riscuotere. Però è divertente e gratuito e tanto vale la pena provare, no?