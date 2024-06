Alex Zanardi, ultim’ora da brividi: l’annuncio commuove il mondo dello sport

Alex Zanardi, le parole sono da brividi da chi ha curato non solo il corpo ma anche l’anima di molti atleti. Ecco la rivelazione

Lo conoscono tutti nel paddock e non solo. Anche chi nel corso della sua vita si è appassionato poco alle gare di Moto Gp – ognuno ha i propri gusti – ha sentito almeno una volta nominare il dottor Claudio Costa. Per circa 40 anni si è preso cura del corpo (e non solo) dei piloti. Adesso è in pensione, ed è stato intervistato dal Corriere della Sera.

Ha parlato di molte cose. Di quelli che sono stati i migliori momento al fianco dei piloti, e quelli più brutti. Il fondatore della clinica mobile che di cose egregie in tutto questo tempo ne ha fatte veramente tante, poi si è soffermato anche su un campionissimo che tutti aspettano di rivedere in giro. Alex Zanardi, dall’ultimo terribile incidente, lotta ancora. E di notizie sulle sue condizioni di salute non se ne hanno molte. Diciamolo prima, nemmeno Costa svela quello che sta succedendo ad Alex, ma fa una rivelazione che tocca, eccome, tutto il mondo dello sport.

Zanardi e le parole di Costa

“Ci conoscemmo che correva con la Lotus, venne da me per curare delle fratture al piede: se sono qui non è per sapere cosa ho, ma perché domenica devo correre a Hockenhein. Presi la valigia e partii con lui”. “Ricordo la telefonata della moglie. Mi precipitai in macchina e arrivai a Berlino. Alex era in terapia intensiva, lo portarono al pronto soccorso – dice nel merito dell’incidente nel quale Alex ha perso le gambe – con meno di un litro di sangue in corpo. Seduto vicino al letto, iniziai a parlargli, sapendo che avrebbe sentito la mia voce. Oggi invece sta correndo la gara più bella e importante della sua vita. Solo un corpo forte come il suo può resistere in quelle condizioni”.

Un messaggio importante, di quelli che fanno sperare per il futuro dell’ex pilota e poi campione paralimpico. Siamo tutti con te Alex. Sperando che l’affetto che ogni giorno ti viene dimostrato ti arrivi in qualche modo.