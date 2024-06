Portogallo-Slovenia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Portogallo-Slovenia è una partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2024 e si gioca lunedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

C’è anche il Portogallo nella parte di tabellone in cui sono finite quasi tutte le principali favorite per la vittoria finale, ad eccezione dell’Inghilterra. Il primo posto conquistato, come da pronostico, nel gruppo F ha “dirottato” i lusitani verso il quadrante della Francia, capitata a sorpresa da queste parti dopo aver chiuso al secondo posto nel proprio girone. Se la selezione di Roberto Martinez avrà dunque la meglio sulla Slovenia negli ottavi potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con la corazzata di Didier Deschamps, impegnata con il Belgio.

Ronaldo e compagni devono dimenticare al più presto la brutta sconfitta rimediata mercoledì scorso contro la Georgia, che ha prevalso 2-0 grazie ai gol di Kvaratskhelia e Mikautadze. Un k.o. per certi versi indolore, considerato che il Portogallo aveva già la qualificazione in tasca – era anche certo di chiudere come primo – ma la prestazione negativa rimane. E va in controtendenza rispetto a quello che fino alla gara di Gelsenkirchen era stato il percorso dei portoghesi, che fino a quel momento avevano ottenuto due vittorie su due.

Prima il successo contro la Repubblica Ceca (2-1) all’esordio – decisivo il gol in pieno recupero del figlio d’arte Conceiçao – poi quello decisamente più netto contro la Turchia, annichilita 3-0 (Bernardo Silva, autorete di Akaydin e Bruno Fernandes). Servirà senza alcun dubbio la versione migliore del Portogallo per avere ragione della Slovenia, che potrebbe non rendere le cose facili ai lusitani. La selezione guidata da Matjak Kek è apparsa molto solida e tatticamente super-organizzata, in particolar modo in fase di non possesso palla. Lo dimostrano i tre pareggi di fila nella fase a gironi, compreso quello con l’Inghilterra (0-0) nella terza giornata. Due gol fatti e due subiti per gli sloveni, che hanno chiuso al terzo posto dietro agli inglesi e alla Danimarca.

Le ultime notizie sulle formazioni

Tra le possibile cause della sconfitta con la Georgia anche il fatto che Martinez abbia deciso di cambiare otto giocatori rispetto al match precedente. Contro la Slovenia torneranno i titolari ed il commissario tecnico riproporrà il 4-2-3-1, con Vitinha e Palhinha in mediana a protezione di quattro giocatori molto offensivi come Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao e Cristiano Ronaldo. In panchina scalpitano anche Joao Felix e Diogo Jota, pronti ad insidiare il milanista, deludente nelle precedenti uscite.

Dall’altro lato, Kek deve rinunciare al terzino Janza, in gol contro la Danimarca all’esordio, per squalifica. Il suo posto verrà preso da Balkovec. Per il resto, la formazione sarà quella che è scesa in campo contro l’Inghilterra: uno scolastico 4-4-2 in cui il peso dell’attacco sarà sulle spalle della coppia Sesko-Sporar.

Come vedere Portogallo-Slovenia in diretta tv e streaming

Portogallo-Slovenia è in programma lunedì alle 21:00 al Deutsche Bank Park di Francoforte. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Portogallo-Slovenia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Slovenia non è semplice da affrontare: è una squadra che si difende molto bene, concede poco ed in porta può contare su un portiere di assoluto livello come Oblak. Il Portogallo ha le qualità per scardinare la loro difesa ma per gli uomini di Martinez non sarà una passeggiata. Crediamo che il match si possa sbloccare nel secondo tempo: il numero dei gol complessivi potrebbero essere inferiore a tre.

Comparazione quote

La combo “1+ No Gol” è quotata a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Le probabili formazioni di Portogallo-Slovenia

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sesko, Sporar.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

