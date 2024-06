Portogallo-Slovenia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Portogallo-Slovenia, un avversario scorbutico per la selezione di Roberto Martinez: servirà l’apporto di tutti per scardinare la difesa slovena.

Il Portogallo non perdeva in gare ufficiali dalla sconfitta con il Marocco ai quarti di finale del Mondiale ’22. La lunga striscia positiva si è interrotta nell’ultima partita della fase a gironi di Euro 2024, nel match – completamente ininfluente per i lusitani, già certi della qualificazione e del primo posto con un turno d’anticipo – contro la Georgia, una classica partita in cui le maggiori motivazioni hanno fatto la differenza.

Eppure non è mancata qualche critica nei confronti del commissario tecnico Roberto Martinez, “colpevole” di aver fatto troppo turnover. Gli esperimenti non hanno pagato e le seconde linee si sono rivelate non all’altezza dei titolari. L’entusiasmo generato dalle due vittorie con Repubblica Ceca e Turchia, insomma, si è un po’ attenuato. E negli ottavi tocca alla Slovenia misurare le ambizioni di Cristiano Ronaldo e compagni, che in caso di approdo ai quarti affronterebbero una tra Francia e Belgio. Sono bastati invece tre pareggi alla selezione di Matjaz Kek per rientrare tra le quattro migliori terze e conquistare una storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. La Slovenia, molto solida ed organizzata tatticamente, oltre a Danimarca e Serbia – con entrambe ha pareggiato 1-1 – martedì scorso ha fermato pure l’Inghilterra, una delle grandi favorite per la vittoria finale, tenendo anche la porta inviolata (0-0).

Portogallo-Slovenia, CR7 è ancora a secco di gol

Cristiano Ronaldo, il giocatore in assoluto più prolifico nella storia degli Europei, deve ancora segnare il primo gol a Euro 2024. Ci era andato molto vicino nei gironi contro la Turchia ma, a sorpresa, a tu per tu con il portiere ha preferito servire il suo compagno, Bruno Fernandes, in uno dei suoi rari eccessi di altruismo.

La partita con la Slovenia potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi ed iscriversi così alla “festa”. Oltre alla sua esperienza – nonché fame di gol – Martinez avrà bisogno anche della qualità di giocatori come Bruno Fernandes o di Joao Felix per scardinare la difesa slovena. Tra i potenziali tiratori nel Portogallo scegliamo loro due, anche se i maggiori pericoli per la rappresentativa di Kek potrebbero arrivare anche dalle fasce, dove Cancelo sarà verosimilmente un fattore anche a livello offensivo. La Slovenia difficilmente riuscirà a creare numerose occasioni ma quelle poche volte che si avvicinerà alla porta difesa da Diogo Costa a tentare almeno due tiri toccherà alla stellina Sesko, il calciatore di maggior talento tra quelli che Kek ha a disposizione. Sono due, secondo il Veggente, gli sloveni che rischiano il cartellino giallo. Parliamo del terzino Karnicnik e del centrocampista Gnezda Cerin. Nel Portogallo, invece, occhio a Palhinha per quanto riguarda le ammonizioni.

