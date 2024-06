Beccato dalle telecamere, Sinner ha di nuovo stupito tutti

Sinner è stato beccato dalle telecamere e ancora una volta si dimostra di un altro livello. La risposta stupisce tutti i suoi fan

Eccoci, ci siamo finalmente. Jannik Sinner è pronto per Wimbledon, forse il migliore torneo dell’anno – anzi, diciamolo chiaramente, il migliore torneo dell’anno – e vuole arrivare in fondo. L’antipasto ad Halle è stato ottimo, con una vittoria finale meritatissima.

Si è allenato nei giorni scorsi Jannik: e in uno di questi lo ha fatto insieme a Novak Djokovic, numero uno del tennis mondiale per moltissimi anni, uno che è un cannibale e che quando scende in campo ha sempre e assoluto bisogno di una cosa: vincere, senza mai guardare in faccia a nessuno. Anche per tale motivo il serbo è rimasto in cima alla classifica ATP per un tempo immemore. La sua voglia ha fatto la differenza. Ora, i due si sono allenati insieme come detto, e beccati dalle telecamere del torneo londinese, di chi gestisce le pagine social ovviamente, sono stati stimolati si una cosa. E la risposta di Jannik ha clamorosamente sorpreso tutti.

Sinner, ecco la risposta

Mentre in due camminavano insieme verso il campo centrale, quello dove andranno in scena le partite più importanti e che la finale della manifestazione, ai tennisti è stata posta questa domanda: “Come ci si sente a camminare quaggiù signori?”. Bene, Sinner ha risposto in maniera spontanea e anche corretta, c’è da dirlo. Per arrivare a quello che ha fatto Djokovic serve molto tempo.

https://x.com/TheTennisLetter/status/1806636939724091572

“Può dirtelo. È stato qui molte volte” è stata la risposta del tennista azzurro, che ha dimostrato ancora una volta di possedere una classe fuori dal normale, fuori dal comune. Una classe indiscussa sia dentro che fuori dal campo che lo mettono tra quelli più amati di sempre. E siamo solo all’inizio di una carriera che si preannuncia la più vincente per un italiano. Quindi avrà oggettivamente altri modi per essere maggiormente amato dal suo pubblico e non. Sì, Sinner è amato da tutti.