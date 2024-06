“Prenotato” Scalvini per il 2025, che colpo in Serie A

Il grave infortunio che gli ha fatto perdere l’Europeo ha fatto slittare tutto di un anno. In Serie A hanno “prenotato” Scalvini.

All’ultima giornata, quella del recupero tanto contestato che poi alla fine non ha avuto nessun valore per la classifica visto che i giochi erano stati tutti fatti, Scalvini si è rotto il crociato e Luciano Spalletti non ha potuto convocarlo per l’Europeo. Un infortunio choc, che ha fatto slittare di un anno anche quelle che sono le voci di mercato.

Certo, un profilo del genere piace nonostante tutto e come detto un attimo fa è solo questione di tempo. Senza questo gravissimo problema al ginocchio con molta probabilità le big della Serie A avrebbero iniziato a pensarci sin da questo momento. Ma, nonostante questo, i rumors ci sono e continueranno per un poco di tempo. Dal nerazzurro al nerazzurro, in poche parole, perché sul giocatore della Dea, che può giocare serenamente sia in mezzo al campo che in difesa, suo ruolo naturale, c’è un forte interesse a quanto pare dell’Inter del presidente Beppe Marotta. Per una cifra davvero importante.

Scalvini all’Inter: affare da 45 milioni di euro

Se fino al momento Marotta ci ha abituati soprattutto a quei colpi a parametro zero fatti in anticipo per evitare la concorrenza – così sono arrivati Taremi e Zielinski – adesso l’Inter potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 45milioni di euro per prendere Scalvini all’Atalanta. Si potrebbe limare un poco la situazione, lo sappiamo, ma i bergamaschi quando fanno un prezzo è quello e siccome di liquidità non hanno bisogno difficilmente poi scendono in corso d’opera.

Scalvini vale tutti questi soldi? La risposta, vedendo le valutazioni che ci sono in giro di giocatori che hanno giocato pochissimo e per i quali i club chiedono montagne di euro, secondo noi è sì. Scalvini è un elemento giovane, nel giro degli azzurri e che ha maturato un’importante esperienza nella massima serie. Ed è anche un giocatore che ha importanti ed evidenti margini di miglioramento. Sarebbe un grande colpo per l’Inter.