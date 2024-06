Sinner beato tra le attrici: a Londra è lui il re della festa

Sinner scatenatissimo se la spassa a Londra prima che Wimbledon entri nel vivo: beccato in un locale con una parata di attrici famosissime.

C’è da dire che alcuni marchi hanno come profetizzato la sua ascesa ancor prima che il diretto interessato iniziasse a crederci. Jannik Sinner non aveva ancora vinto neppure il suo primo Masters 1000, infatti, quando Nike e Gucci, per citarne un paio, lo hanno ingolosito con due contratti faraonici. Il marchio sportivo gli ha assicurato 150 milioni di euro spalmati in 10 anni, mentre nessuno ha mai reso noti i termini dell’accordo che lega l’azzurro al brand di lusso made in Italy.

Abbiamo scoperto quanto l’azienda intendesse puntare su di lui solo nel momento in cui il tennista altoatesino, lo scorso anno, aveva varcato la soglia dell’All England Club con l’iconica duffle bag col monogramma al seguito. Da quel momento in poi, nei rari momenti in cui non gioca è sempre vestito Gucci di tutto punto ed è evidente che sia perfettamente a suo agio negli abiti da gentleman di cui l’azienda gli fa dono, consapevole che non possa esserci, ora come ora, migliore pubblicità di questa.

Ci sta, dunque, che la maison fiorentina abbia organizzato un party un suo onore nel momento in cui il numero 1 del mondo è sbarcato a Londra. Sarà impegnato a Wimbledon dal primo giorno di luglio in poi e i suoi sostenitori sperano, ovviamente, che possa conquistare il secondo Slam della sua meravigliosa carriera.

Sinner scatenato fa baldoria a Mayfair: tutt le star che erano lì per lui

Un party, manco a dirlo, in grande stile, al quale hanno presenziato alcune tra le stelle più luminose di Hollywood e dintorni. Sinner era beato tra gli attori e tra le attrici e deve essersela spassata un mondo.

Hanno partecipato all’evento organizzato in suo onore Ryan Gosling, Salma Hayek, Joe Alwyn, Poppy Delevingne, Kingsley Ben-Adi e Hannah Dodd, tutti in grande spolvero ed entusiasti di plaudire al nuovo re del tennis mondiale.

Un concentrato di vip appartenenti ai mondi più svariati, dunque, ha affollato la location, nel sontuoso ed elegantissimo quartiere di Mayfair. La cena privata si è tenuta in un ristorante a cinque stelle e, secondo il Daily Mail, Jannik sarebbe stato il protagonista indiscusso della serata. Perché è vero, magari, che è da poco che è entrato a far parte dell’Olimpo delle celebrities, ma è altrettanto vero che sembra già sentirsi perfettamente a suo agio in questo mondo tutto nuovo per lui.