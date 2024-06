Sinner beccato, cambia ancora: è pronto alla rivoluzione

Sinner beccato: il tennista azzurro ha iniziato la fase di preparazione per Wimbledon. Nuovo cambio di allenamenti. Ecco quali

L’operazione Wimbledon per Jannik Sinner è partita. E il tennista italiano per la prima volta si presenterà ad uno Slam come numero uno del Mondo. Lo ha fatto già in un 500, in quello di Halle, e sappiamo tutti com’è andata a finire.

Ma il torneo inglese è un’altra cosa. Il più amato, quello dove tutti sono vestiti in bianco come degli angeli che volano sul verde. Una cosa bellissima soprattutto per gli occhi. Ma chi scende in campo ovviamente non pensa proprio a questo, ma pensa solo e soprattutto a quella voglia clamorosa di vincerlo quel torneo. E adesso l’Italia, che si è avvicinata una sola volta con Berrettini tre anni fa, è vicina a vivere il sogno. Abbiamo il numero uno del mondo.

Sinner beccato, ecco come si sta allenando

Le speranze sono tutte rivolte verso Jannik che è a Londra e ha iniziato gli allenamenti – come si legge su oasport – sui prati di Church Road. Dal primo al 14 luglio si giocherà in Inghilterra e le intenzioni sono quelle di arrivare in fondo nel migliore dei modi per sognare con tutto il popolo italiano. Allenamenti quindi, che cambiano proprio in vista di questo torneo.

“Sinner vuole concentrarsi esclusivamente su se stesso e oggi ha dato il via alle danze. Dopo una parte dedicata alla preparazione atletica, il n.1 del mondo si è speso non poco nel simulare situazioni di gioco, specialmente il serve & volley che potrebbe essergli molto utile nel corso delle partite nella gestione delle energie” si legge sul sito citato prima. No, Jannik non vuole assolutamente lasciare nulla al caso e sa benissimo che ogni minimo dettaglio in tutto questo potrebbe fare la differenza. Sinner è un campionissimo e tutti si muovono verso la stessa direzione: vale a dire quella di curare i minimi particolari. Solo in questo modo uno riesce davvero ad arrivare in fondo e soprattutto, nel suo caso, a rimanere in alto.