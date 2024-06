Argentina-Perù, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Argentina-Perù è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca domenica alle 02:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Terza ed ultima giornata della fase a gruppi nella Coppa America statunitense. Nel girone A è stato già sancito un primo verdetto e cioè la qualificazione agli ottavi di finale dei campioni in carica dell’Argentina, a punteggio pieno dopo le vittorie con Canada e Cile. La selezione campione del mondo finora non ha corso grandi rischi, segnando 3 gol complessivi (due ai canadesi e uno ai cileni) e tenendo anche la porta inviolata.

A rubare la scena all’attesissimo Messi, ancora a secco di reti, è stato il centravanti dell’Inter Lautaro Martinez, capocannoniere dell’Albiceleste con 2 gol. L’attaccante nerazzurro ha timbrato il cartellino in entrambe le partite disputate fino a questo momento dalla sua nazionale e l’ha fatto nonostante sia entrato sempre a gara in corso. Risolutiva la sua marcatura a due minuti dal 90′ contro il Cile, che stava quasi per strappare un pareggio ad un’Albiceleste dominante sul piano del gioco ma poco concreta in fase realizzativa. Per la selezione di Lionel Scaloni quella ottenuta in New Jersey è stata la settima vittoria consecutiva, nonché l’ennesimo risultato positivo negli ultimi cinque anni. Da luglio 2019, infatti, l’Argentina ha perso solamente due gare ufficiali (Arabia Saudita e Uruguay).

Il commissario tecnico medita di fare turnover nel match con il Perù, che ha ancora qualche residua chance di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta.

Il problema è che Lapadula e compagni finora non sono riusciti a segnare neppure un gol (0-0 con il Cile e 1-0 con il Canada), palesando gli ormai arcinoti limiti offensivi. Per passare il turno dovrebbero battere l’Argentina – non lo fanno dal 1997 – e sperare che il Canada non abbia la meglio sul Cile nell’altro match.

Il pronostico

Nonostante questa partita abbia poco significato per l’Argentina, già sicura della qualificazione agli ottavi – e quasi del primo posto – immaginiamo un altro successo comodo per i campioni in carica, che non hanno mai perso contro il Perù negli ultimi 16 precedenti (11 vittorie). Scaloni schiererà parecchie riserve ma il turnover non dovrebbe alterare minimamente i valori in campo. Non è da escludere che l’Albiceleste riesca a tenere di nuovo la porta inviolata.

Comparazione quote

La combo “1+No Gol” è quotato a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai. Il segno Over 1.5 è quotato invece a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai.

Le probabili formazioni di Argentina-Perù

ARGENTINA (4-2-3-1): Rulli; Montiel, Pezzella, Otamendi, Acuna; Guido Rodriguez, Paredes; Carboni, Lo Celso, Nico Gonzalez; Lautaro Martinez.

PERÙ (3-5-2): Gallese; Santamaria, Zambrano, Callens; Polo, Pena, Cartagena, Quispe, Lopez; Lapadula, Flores.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

