I pronostici di sabato 29 giugno: Euro 2024 e Coppa America

I pronostici di sabato 29 giugno, ci sono due partite di Euro 2024 e nella notte altre due di Coppa America.

Iniziano questo sabato gli ottavi di finale di Euro 2024, subito in campo l’Italia di Spalletti che – salvata dall’eliminazione grazie a un gol all’ultimo minuto di recupero di Zaccagni contro la Croazia – se la vedrà con la Svizzera. Una nazionale, quella di Yakin, che evoca il brutto ricordo della mancata qualificazione agli scorsi Mondiali.

Gli svizzeri sono molto organizzati e hanno messo in difficoltà anche la Germania: c’è però un problema costante per questa nazionale, che tende sempre a subire gol nel secondo tempo e in particolare nel recupero. Ne approfitterà anche l’Italia?

I pronostici sulle altre partite

La Germania parte favorita sulla Danimarca, ma non sarà una passeggiata. Per certi versi i danesi sono simili agli svizzeri in quanto a organizzazione e solidità difensiva, ma l’assenza in mezzo al campo per squalifica di Hjulmand si farà sentire.

I tedeschi hanno la giusta qualità negli scambi negli spazi stretti per aggirare i centrali avversari, molto alti ma anche abbastanza lenti.

Nella notte di Coppa America l’Argentina già qualificata pur con le seconde linee parte comunque favorita col Perù, mentre il Canada passerebbe il turno anche con un pareggio: il Cile ha solo la vittoria a disposizione, ecco perché nella ripresa il numero di gol potrebbe aumentare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Italia segna almeno un gol nel secondo tempo in Svizzera-Italia, Euro 2024, ore 18:00

Vincenti

Germania (in Germania-Danimarca, Euro 2024, ore 21:00)

(in Germania-Danimarca, Euro 2024, ore 21:00) Argentina (in Argentina-Cile, Coppa America, ore 02:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Pronostici tiri totali plus

Ndoye almeno 2 (in Svizzera-Italia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Svizzera-Italia, Euro 2024, ore 18:00) Wirtz almeno 2 (in Germania-Danimarca, Euro 2024, ore 21:00)

(in Germania-Danimarca, Euro 2024, ore 21:00) Hojlund almeno 2 (in Germania-Danimarca, Euro 2024, ore 21:00)

(in Germania-Danimarca, Euro 2024, ore 21:00) David almeno 2 (in Canada-Cile, Coppa America, ore 02:00)

(in Canada-Cile, Coppa America, ore 02:00) Alexis Sanchez almeno 2 (in Canada-Cile, Euro 2024, ore 02:00)

Comparazione quota totale pronostici tiri totali plus: 8.41 GOLDBET ; 9.25 SNAI; 8.41 LOTTOMATICA

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Germania-Danimarca, Euro 2024, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Svizzera-Italia , Euro 2024, ore 18:00

, Euro 2024, ore 18:00 Canada-Cile, Coppa America, ore 02:00

Il “clamoroso”

• Germania vincente e almeno un gol per squadra in Germania-Danimarca, Euro 2024, ore 21:00