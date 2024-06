Canada-Cile, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Canada-Cile è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca domenica alle 02:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Nel gruppo A, quello dell’Argentina campione in carica, la grande sorpresa finora è stata la matricola Canada. I nordamericani, che prima di quest’edizione non avevano mai preso parte alla Coppa America, hanno dimostrato per l’ennesima volta di essere un movimento calcistico in crescita ed il successo ottenuto martedì scorso al Children’s Mercy Park di Kansas City contro il Perù (0-1) non fa altro che attestare l’ottimo lavoro che sta svolgendo il selezionatore statunitense Jesse Marsch, in carica soltanto da pochi mesi.

Il Canada ha avuto la meglio sulla Bicolor grazie ad un gol del suo giocatore più rappresentativo, l’attaccante del Lille Jonathan David, che l’ha decisa ad un quarto d’ora dalla fine. Marsch e i suoi sono stati bravi ad approfittare della superiorità numerica: il Perù, infatti, ad inizio secondo tempo è rimasto in 10 uomini per via dell’espulsione di Araujo, finito sotto la doccia anzitempo dopo un consulto tra Var e arbitro. Un successo che proietta il Canada al secondo posto, a quota 3 punti. Tre in meno dell’Argentina già qualificata – e che probabilmente avanzerà agli ottavi come prima del raggruppamento – e due in più della coppia Cile-Perù.

Ciò significa che anche dividendosi la posta in palio con i cileni nella terza giornata della fase a gruppi i Canucks conquisterebbero verosimilmente una storica qualificazione agli ottavi, posto che il Perù non batta l’Argentina nell’altra sfida che si gioca in contemporanea.

Il Cile, al contrario, deve vincere a tutti i costi per sperare nel passaggio del turno, oltre ovviamente a “tifare” Argentina. La selezione di Jorge Fossati, dopo il pareggio a reti bianche con il Perù all’esordio (0-0), ha sfiorato il pari con l’Albiceleste, capitolando solamente a 2 minuti dalla fine (1-0, gol decisivo di Lautaro Martinez). In caso di arrivo a pari punti ricordiamo che la prima discriminante è la differenza reti.

Come vedere Canada-Cile in streaming

La sfida tra Canada e Cile è in programma domenica alle 02:00 (ora italiana) all’Exploria Stadium di Orlando e sarà possibile seguirla in streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi tutte le partite del massima competizione calcistica sudamericana. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

Il Cile ha indubbiamente qualcosa in più rispetto al Canada, soprattutto a livello di esperienza internazionale, ma le distanze tra queste due selezioni al momento non sembrano così ampie, tutt’altro. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se i Canucks riuscissero ad evitare la sconfitta in una gara che con ogni probabilità si accenderà nel secondo tempo, coi cileni obbligati a vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi. Visti i recenti numeri offensivi di entrambe, tuttavia, non ci aspettiamo una partita ricca di gol.

Comparazione quote

La combo “Multigol secondo tempo 1-3” è quotato a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.32 su Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.20 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Le probabili formazioni di Canada-Cile

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Shaffelburg, Kone, Eustaquio, Davies; Larin, David.

CILE (4-2-3-1): Bravo; Isla, Lichnovsky, Diaz, Suazo; Echeverria, Pulgar; Osorio, Sanchez, Davila; Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

