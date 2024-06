Juve, arriva un addio eccellente: ufficiale la cessione a un’altra Big

Calciomercato Juventus, addio eccellente in casa bianconera dove è in atto una vera e propria rivoluzione. Cessione ufficiale

La Juventus è in una vera fase di rivoluzione non solo al maschile ma anche al femminile. Se Giuntoli da un lato ha messo le mani su Douglas Luiz e adesso punta a Thuram, dall’altro lato Braghin sta cercando di costruire una squadra giovane che possa andare a riprendere la Roma che nel corso delle ultime due stagioni è scappata.

Affidata la panchina a Max Canzi, e rinnovati i contratti di Gama e Bonansea, la Juve in questa sessione di mercato ha preso Grosso che non ha rinnovato, Echegini ha chiesto la cessione e Beeresteyn è andata al Wolfsburg. E in queste ore è arrivato un altro addio ufficiale, così come riportato da un comunicato apparso sul sito del club bianconero.

Calciomercato Juventus, Nilden al Tottenham

“Dopo una seconda parte di stagione in prestito al Tottenham, dove è arrivata in doppia cifra in termini di presenze, è ufficiale la cessione a titolo definitivo di Amanda Nilden al club londinese. Approdata in bianconero nell’estate del 2021, saluta il nostro Club dopo 65 gare disputate, 8 reti segnate e cinque trofei vinti (una volta il campionato, due volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana)”. Nilden, esterna difensiva, diventa quindi ufficialmente una calciatrice degli Spurs a tutti gli effetti.