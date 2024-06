Inghilterra-Slovacchia, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Inghilterra-Slovacchia è una partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2024 e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Gareth Southgate non è ancora riuscito a capire come far decollare un’Inghilterra che raramente, in passato, ha potuto contare su tale abbondanza di talento e qualità dalla metà campo in su. In patria le critiche si moltiplicano giorno dopo giorno nei confronti del selezionatore della nazionale dei Tre Leoni, finito di nuovo sulla graticola dopo le prestazioni tutt’altro che entusiasmanti offerte da Kane e compagni nella fase a gironi.

L’Inghilterra ha chiuso al primo posto nel gruppo C rimanendo imbattuta (una vittoria e 2 pareggi) ma il gioco continua a latitare. E i giocatori più forti, quelli in teoria che dovrebbero trascinare la squadra con le loro giocate – Bellingham su tutti – danno l’impressione di essere spaesati e non a loro agio nello scacchiere tattico disegnato dal commissario tecnico. Prima il successo striminzito sulla Serbia (1-0), poi l’1-1 con la Danimarca – match in cui l’Inghilterra ha rischiato grosso – e, dulcis in fundo, il pari a occhiali (0-0) con la modesta Slovenia nell’ultima giornata, che non ha impedito in ogni caso agli inglesi di arrivare davanti a tutti.

Primo posto fondamentale per finire nella parte destra del tabellone ed evitare tutte le più forti. L’Inghilterra, sulla carta, ha la strada spianata verso la finale, essendo la più quotata tra quelle capitate dal suo lato (ai quarti si profila un possibile scontro con l’Italia). Football is coming home, dunque? Presto per dirlo. Bisognerà innanzitutto non sottovalutare la Slovacchia, allenata dall’italiano Francesco Calzona e qualificatasi come migliore terza grazie ai 4 punti totalizzati nel gruppo E. Decisiva per il passaggio del turno l’inattesa vittoria con il Belgio (1-0), trafitto da un gol di Schranz. Ininfluente, infine, la sconfitta rimediata con l’Ucraina (1-2), visto che nella terza giornata è bastato un pareggio al sapor di “biscotto” con la Romania (1-1) per fare festa.

Le ultime notizie sulle formazioni

Dopo la gara con la Slovenia Foden ha lasciato il ritiro ed è tornato in Inghilterra per assistere alla nascita del terzo figlio. Non è dato sapere se riuscirà a fare ritorno in tempo per poter partire dal 1′ contro la Slovacchia. Southgate, nel frattempo, studia soluzioni alternative. Il ritorno al 4-2-3-1 con Bellingham nel ruolo di trequartista è, al momento, l’ipotesi più accreditata. Ai lati del fenomeno del Real Madrid si posizionerebbero Saka e Gordon, mentre in mezzo Mainoo si candida per una maglia da titolare. Il giovane centrocampista del Manchester United è in vantaggio su Alexander-Arnold e Gallagher.

Dall’altro lato, Calzona non dovrebbe apportare grosse modifiche alla formazione che mercoledì ha affrontato la Romania. L’unico cambio è al centro dell’attacco, dove Bozenik tornerà titolare. Il reparto che ha dato maggiori garanzie finora è il centrocampo: indispensabile la qualità del napoletano Lobotka in regia. Accanto a lui agiranno come al solito l’ex Parma Kucka e il veronese Duda.

Come vedere Inghilterra-Slovacchia in diretta tv e streaming

La sfida Inghilterra-Slovacchia è in programma domenica alle 21:00 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Dal 2002 Inghilterra e Slovacchia si sono scontrate sei volte e solamente in un’occasione (Euro 2016) i Sokoli sono riusciti ad evitare la sconfitta contro i Tre Leoni, impattando 0-0. Gli uomini di Southgate hanno indubbiamente deluso le aspettative finora non esprimendo un gioco all’altezza del valore della rosa. Ma nella fase ad eliminazione diretta nella testa dei giocatori potrebbe scattare quel “click” che nelle prime tre partite è mancato. E ci viene davvero difficile immaginare che l’Inghilterra non riesca ad avere la meglio già nei 90 minuti regolamentari, seppur al termine di un match tirato e – alla luce delle difficoltà offensive – non ricco di gol. Il numero delle reti complessive, infatti, potrebbe essere inferiore a tre.

Comparazione quote

La vittoria dell’Inghilterra è quotata a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Snai. Il segno “No Gol” invece è quotato a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Inghilterra-Slovacchia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Guéhi, Stones, Trippier; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin.

L'Inghilterra riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI