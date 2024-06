Inghilterra-Slovacchia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Inghilterra-Slovacchia, la selezione di Southgate finora ha deluso su quasi tutti i fronti: riscatto in vista contro gli uomini di Calzona?

Tre prestazioni deludenti in un girone tutto sommato alla portata non hanno impedito all’Inghilterra di Gareth Southgate di chiudere il gruppo C davanti a tutti, totalizzando 5 punti in tre partite. Una vittoria risicata contro la Serbia all’esordio, trafitta da un gol di Bellingham, e due pareggi contro Danimarca (1-1) e Slovenia (0-0): questo il percorso, finora, della selezione dei Tre Leoni, che nonostante non abbia affatto incantato dal punto di vista del gioco continua ad essere considerata una delle principali favorite.

L’Inghilterra, infatti, è capitata nella parte di tabellone più abbordabile. Basta dare un’occhiata per accorgersi che Kane e compagni hanno una sorta di “autostrada” davanti a sé fino alla finale (le uniche a poterli impensierire, sulla carta, sono Italia e Olanda). Le sorprese, però, restano sempre dietro l’angolo, soprattutto per una nazionale abituata a fallire gli appuntamenti importanti e a deludere le aspettative. Non è un caso che l’ultimo titolo vinto dagli inglesi risalga al famigerato Mondiale 1966. Il criticatissimo Southgate, in ogni caso, si aspetta che i suoi comincino a carburare già a partire dall’ottavo con la Slovacchia, qualificatasi come migliore terza dietro a Romania e Belgio nel gruppo E. Aver raggiunto la fase ad eliminazione diretta è un gran bel traguardo per la selezione di Francesco Calzona, che ha dimostrato di avere un’identità ben precisa, un gioco collaudato ed è stata in grado di prendersi già lo scalpo di una big, il Belgio, battuto all’esordio 1-0.

Inghilterra-Slovacchia, Southgate confida nella vena realizzativa di Kane

C’è chi dice che sia stato poco servito, chi sostiene invece che non abbia ancora ingranato. Fatto sta che Harry, Kane, cannoniere e capitano dell’Inghilterra, fino a questo momento ha segnato un gol in tre partite.

Media che non gli si addice, visto che – soprattutto con la maglia della sua nazionale – ci ha abituati a numeri ben diversi. Negli ottavi di finale anche lui dovrà necessariamente alzare il livello ed è l’unico che sembra avere le carte in regola per “svegliare” un attacco che nelle prime tre gare ha prodotto troppo poco. Un altro da cui ci si aspetta qualcosa in più è Phil Foden. L’esterno del Manchester City è stato uno dei migliori in campo contro la Slovenia e, dopo la toccata e fuga in patria per poter assistere alla nascita del suo terzo figlio, è pronto a fare la differenza: prevediamo almeno tre tiri totali. I più vivaci, oltre a loro due, potrebbere essere Alexander-Arnold e Mainoo, che verosimilmente comporranno la linea mediana. Nella Slovacchia occhio a Schranz, già a quota 2 gol, ma si renderanno con ogni probabilità pericolosi anche Kucka e Haraslin. Sui calci piazzati l’Inghilterra dovrà invece fare attenzione ad Hancko. Duda e Vavro, infine, potrebbero ricevere un cartellino giallo, ma il rischio di essere ammonito lo corre pure l’inglese Rice.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Kane marcatore Plus è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai. Schranz almeno due tiri totali Plus invece è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.