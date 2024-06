Serata pazzesca, Sinner protagonista assoluto: che rivelazione

Serata pazzesca Sinner, in attesa del debutto ufficiale a Wimbledon e dopo l’allenamento con Djokovic, l’azzurro è protagonista

Tutti lo vogliono, giustamente. Tutti lo cercano, altrettanto giusto. Se parliamo del numero uno al Mondo, Jannik Sinner, pronto ormai al debutto a Wimbledon, è normale parlare di questo.

Protagonista assoluto delle pagine sportive e anche non, visto che da poco ha ufficializzato la storia d’amore con una collega, Sinner si fa volere bene da tutti e nei giorni scorsi è stato quello più acclamato in una serata londinese. Una cena privata organizzata da uno dei marchi di moda più famosi al mondo, che come sappiamo viene sponsorizzato da Jannik Sinner. Sì, avete capito bene: l’azzurro è stato l’assoluto protagonista, così come riportato da quindicizero, di una nottata londinese organizzata da Gucci.

Serata pazzesca per Sinner, ecco cos’è successo

Sinner è Global Ambassador di uno dei marchi più riconoscibili al mondo. E a Londra si è tenuta una cena privata appunto tutta in suo onore. C’erano molti ospiti illustri, ovviamente: attori e attrici come Ryan Gosling, Salma Hayek, Joe Alwyn, Poppy Delevingne, Kingsley Ben-Adi e Hannah Dodd.

Insomma, un Sinner che muove mari e monti: in questo momento non abbiamo dubbi, anche in vista del torneo più atteso tra gli Slam, sia lo sportivo più chiacchierato al momento, uno di quelli che muove i giornali, che muove i giornalisti di gossip, che muove tutto quello che gira ad un evento del genere. Dopo questa serata, comunque, è tornato subito a lavoro per continuare a preparare il torneo più importante dell’anno, o per meglio dire o confermare quello più atteso. Perché nonostante tutto lui pensa solamente a giocare e basta, pensa solamente a vincere, pensa solamente a difendere il primo posto nella classifica Atp. Il suo sogno da bambino, realizzato da non moltissimo tempo, e che non vuole cedere così facilmente.