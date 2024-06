Spagna-Georgia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Spagna-Georgia è una partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2024 e si gioca domenica alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

In una fase a gironi dove lo spettacolo ha spesso latitato e che non ha regalato partite memorabili, la Spagna ha fatto eccezione. Nessuno ha convinto come gli uomini di Luis De La Fuente, che non a caso sono stati gli unici a vincere il proprio gruppo, quello sulla carta più complicato, a punteggio pieno.

La Roja è apparsa decisamente più organizzata rispetto ad altre big, che secondo le previsioni iniziali erano un gradino sopra rispetto agli iberici (vedi alla voce Inghilterra e Francia). Morata e compagni hanno brillato soprattutto nelle prime due giornate, in cui hanno prima annichilito la temibile Croazia (3-0), archiviando la pratica già nel primo tempo, e poi dominato in lungo e in largo l’Italia di Luciano Spalletti, che solo grazie alle strepitose parate di Donnarumma è riuscita ad evitare una figuraccia perdendo con un gol di scarto (1-0). La Spagna, nonostante avesse già in tasca qualificazione e primo posto, ha infine sconfitto di misura anche l’Albania con un gol di Ferran Torres (0-1), collezionando il terzo clean sheet. Un match in cui De La Fuente ne ha approfittato per regalare minuti a tutte le seconde linee e tenere a riposo i titolari.

Georgia, è già storia

Paradossalmente, tuttavia, la Roja è capitata nella parte di tabellone più difficile e prima della finale potrebbe dover fare i conti con altre big del calibro di Germania, Francia e Portogallo. Ora, però, c’è da sbrigare la pratica Georgia.

I caucasici hanno realizzato una vera e propria impresa, dal momento che sono approdati agli ottavi malgrado questa fosse la loro prima apparizione in una fase finale di un Europeo. Il coraggio e la determinazione di Kvaratskhelia e compagni hanno pagato, sopperendo alla mancanza di esperienza e soprattutto al basso tasso tecnico della rosa a disposizione di Willy Sagnol. La Georgia, che non aveva sfigurato né contro la Turchia all’esordio (3-1), né contro la Repubblica Ceca (1-1), ha sorpreso tutti nell’ultima giornata della fase a gruppi ottenendo una storica vittoria contro il Portogallo già qualificato, capitolato 2-0 (Kvaratskhelia e Mikautadze, quest’ultimo capocannoniere momentaneo della manifestazione). L’altro grande protagonista, oltre all’attaccante del Napoli, è stato il portiere Mamardashvili, straordinario con le sue parate contro i lusitani.

Le ultime notizie sulle formazioni

Dopo il turnover “totale” contro l’Albania, De La Fuente tornerà a schierare i titolarissimi. Al centro della difesa riecco la coppia formata dai due “francesi” Le Normand e Laporte, ai loro lati l’esperto Carvajal ed il prezioso Cucurella. A centrocampo, insieme all’insostituibile Rodri – il regista del Manchester City è di nuovo a disposizione dopo aver scontato la squalifica – largo a Fabian Ruiz e Pedri, in attacco invece rivedremo l’efficace tridente formato da Yamal, Morata e Williams. Gli unici non al meglio, infine, sono Nacho e Perez.

Non ci saranno novità invece nella formazione della Georgia, che sarà la stessa di quella che ha affrontato (e battuto) il Portogallo. Sagnol riproporrà il 3-5-2, con il tandem d’attacco composto da Kvaratskhelia e Mikautadze. L’allenatore francese non potrà contare sul solo Mekvabishvili, squalificato per somma di gialli.

Come vedere Spagna-Georgia in diretta tv e streaming

La sfida tra Spagna e Georgia è in programma domenica alle 21:00 al RheinEnergieStadion di Colonia. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Spagna-Georgia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La “sfortuna” della Georgia è stata quella di aver beccato la selezione più in forma dell’Europeo, quella che ha fatto vedere in assoluto le cose migliori. Molto probabilmente il cammino della matricola di Euro 2024 si fermerà a Colonia ma crediamo che, se dovessero replicare la stessa prestazione offerta contro il Portogallo, possano dare filo da torcere alla Roja. Non è da escludere, dunque, che la Georgia sia la prima squadra a perforare la difesa della selezione di De La Fuente, in un match da almeno tre gol complessivi. Le due squadre si conoscono molto bene, essendosi affrontate nel girone di qualificazione: in entrambi i casi Kvaratskhelia e compagni, pur incassando due nette sconfitte, hanno segnato almeno una rete (1-7 e 3-1).

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 2.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Spagna-Georgia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams.

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Dvali; Kakabadze, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Lochoshvili; Kvaratskhelia, Mikautadze.

La Georgia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI