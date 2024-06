Spagna-Georgia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Spagna-Georgia, a Colonia è un po’ come Davide contro Golia: la squadra che ha finora ha fatto meglio contro la sorprendente matricola.

La Spagna di Luis de la Fuente ha vinto con pieno merito il proprio girone, aggiudicandosi i 3 punti al termine partita disputata. Nessun altro c’è riuscito. La Roja è stata, tra l’altro, l’unica a chiudere la prima fase a punteggio pieno, collezionando tre vittorie su tre. E non solo: Morata e compagni hanno convinto anche sul piano del gioco, sfoderando delle grandi prestazioni contro le due avversarie più temibili, la Croazia, abbattuta 3-0 all’esordio, e l’Italia di Luciano Spalletti.

La strepitosa prova contro gli azzurri è probabilmente il “manifesto” di questa Spagna, che ha scalato in fretta le gerarchie dei bookmaker tra le favorite per la vittoria finale. Gli uomini di De La Fuente hanno dominato dall’inizio alla fine, costruendo innumerevoli occasioni da gol. Uno risultato “bugiardo”: se l’Italia ha perso solo con un gol di scarto (1-0) il merito è stato principalmente di Donnarumma, autore di diversi miracoli. Nella partita con l’Albania, poi, il commissario tecnico della Roja ha preferito dare spazio alle seconde linee, avendo già in tasca sia primo posto che qualificazione. Cambiando gli addendi, però, la somma non è affatto cambiata: un gol di Ferran Torres ha castigato la selezione di Sylvinho e contribuito, di fatto, alla sua eliminazione. Ora la Spagna se la vedrà con la sorprendente Georgia, ripescata tra le migliori terze in virtù dello storico successo contro il Portogallo (2-0) nell’ultima giornata. Un traguardo inaspettato per i caucasici, che prima d’ora non avevano mai preso parte alla fase finale di un Europeo.

Spagna-Georgia, occhio alle “sassate” di Fabian Ruiz

Nelle due gare giocate finora (Croazia e Italia) è finito una volta nel tabellino dei marcatori ed ha anche fatto registrare tre tiri in porta complessivi. Non male per uno che di mestiere fa il centrocampista.

Stiamo parlando di Fabian Ruiz, ex Napoli e oggi al PSG. E se fosse lui a sbloccare la sfida con la Georgia con uno dei suoi tiri dalla distanza? Un rischio che, a giudicare dalle quote, varrebbe la pena correre. La Spagna, però, di occasioni ne avrà certo poche: i caucasici, infatti, sono coraggiosi e non rinunciano ad attaccare ma l’altra faccia della medaglia è che finiscono per concedere un po’ troppo.

Morata sarà il pericolo numero uno per la difesa georgiana (almeno 4 tiri totali per l’ex Juve), che dovrà fare attenzione anche ai dribbling ubriacanti ed alla velocità degli esterni Yamal e Nico Williams, entrambi devastanti contro l’Italia, nonché ai colpi di testa del centrale difensivo Le Normand. Nella Georgia invece sono da tenere d’occhio Mikautadze (al momento capocannoniere dell’Europeo) ed ovviamente Kvaratskhelia, rinato contro il Portogallo. Sul taccuino dell’arbitro, infine, potrebbero finire, oltre ai georgiani Kverkvelia e Kakabadze, anche gli spagnoli Rodri e Carvajal, due che solitamente sono abbonati ai gialli.

