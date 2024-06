Scommesse, colpo da 14mila euro: ci sono pure due ammoniti

Scommesse, il colpo da 14mila euro lo ha fatto in questo modo. Nella schedina ci sono anche un paio di ammoniti, pronosticati da noi

Ci siamo, oggi iniziano gli ottavi dell’Europeo in Germania e tra un paio d’ore in campo scenderà la nazionale azzurra di Luciano Spalletti impegnata contro la Svizzera. Dentro o fuori, non c’è altra strada (citando una frase storica del nostro commissario tecnico).

E come sappiamo, attorno a eventi del genere, ci sono sempre le scommesse che accompagnano il tutto. In questi giorni vi abbiamo parlato di molteplici vincite piazzate da parte di diversi utenti che hanno sbancato i bookmaker. C’è da dire che molti in questo periodo hanno vinto anche andando a giocare quei campionati minori che stanno cominciando adesso e che poi in inverno, per via delle condizioni climatiche non certo benevole, si fermeranno. Ma qui, di nuovo, è successo un altro fatto clamoroso con una vincita mai vista piazzata con quattro partite dell’Europeo. Una schedina incredibile, così come ci viene raccontato in questo caso da Agimeg.it.

Scommesse, ecco la schedina

Il colpo, intanto, è stato piazzato all’agenzia Eurobet di Via Giacosa 1 a Palagiano, comune in provincia di Taranta, in Puglia. Tra un bagno e l’altro in quella splendida terra, uno scommettitore ha indeciso di investire 40 euro vincendone la bellezza di 13.811,05 euro, grazie anche a un bonus di 1.163,86 euro. Ma come ci è riuscito? La giocata è stata davvero particolare.

Ammoniti e under over tiri in porta, questi sono stati i pronostici scelti dall’utente che sono tutti andati a segno. Ha pronosticato Mbappé e Sabitzer che avrebbero calciato più di una volta nello specchio, e che avrebbe calciato almeno una volta Hojlund della Danimarca, vecchia conoscenza del calcio italiano. Poi ha deciso di puntare su due ammoniti: Dawidowicz della Polonia e Posch dell’Austria (entrambi ve li avevamo anticipati nel nostro gruppo telegram) e infine l’X2 della Slovenia contro l’Inghilterra. Un colpo incredibile.