Sinner, come vedere tutto Wimbledon senza abbonamento con Sky

Il tabellone è composto, gli accoppiamenti ci sono e tutte le riserve sono state sciolte. È tutto pronto, insomma, per dare il via all’edizione 2024 di Wimbledon, terzo Slam di una stagione nel corso della quale ogni equilibrio è stato stravolto. In classifica c’è stato un vero e proprio terremoto, con Novak Djokovic che ha ceduto lo scettro a Jannik Sinner nel bel mezzo del Roland Garros.

Tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro, però, motivo per il quale l’appuntamento dell’All England Club sarà ancor più appassionante ed imprevedibile del solito. Osservato speciale sarà, manco a dirlo, il numero 1 del mondo, alle prese con una sfida ostica e molto avvincente: fermare Carlos Alcaraz, che sicuramente farà qualunque cosa in suo potere per difendere il titolo vinto lo scorso anno e per conquistare il quarto Slam della sua carriera.

Saranno 10, in totale, gli italiani al via nel torneo singolare maschile: oltre al portacolori di Sesto Pusteria, ci saranno anche Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luca Nardi, Fabio Fognini e Mattia Bellucci. Capofila del battaglione femminile sarà invece Jasmine Paolini, in compagnia della quale ci saranno Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Sara Errani.

