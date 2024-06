Vendetta Fiorentina, scippo in casa Juventus

Calciomercato Juventus, la Fiorentina è pronta allo “scippo”. Ennesimo intreccio di mercato tra i due club che fanno ancora affari

Le tifoserie non si vogliono tanto bene, lo sappiamo. E tutto è partito da un’operazione di mercato clamorosa, quella che ha portato Roberto Baggio da Firenze a Torino che ha lasciato un vuoto incolmabile tra il popolo viola.

Prima di riprendere i contatti di tempo ne è passato, ma è evidente che negli ultimi anni Fiorentina e Juventus di affare ne hanno fatto. Da Chiesa a Vlahovic, passando per Arthur, le ultime. E anche quest’estate ci potrebbe essere un passaggio di proprietà. La situazione è molto semplice e a dire il vero visto che si parla di un accordo ormai pronto con tutte le parti che hanno sistemato le cose più importanti e con il giocatore che avrebbe già accettato il trasferimento. Insomma, mancano solamente i dettagli ma è solo ed esclusivamente questione di giorni. Se non di ore.

Kean alla Fiorentina, ci siamo

Moise Kean ha chiuso la sua esperienza alla Juventus. E non dovrebbe tornare più in bianconero visto che l’operazione è a titolo definitivo. Palladino, nuovo tecnico dei viola, lo vuole nella sua squadra e quindi di ostacoli non ce ne sono più. Si parla di un accordo sulla base di 12-13milioni di euro che, a pensare “male”, sono i soldi che l’Atletico Madrid chiede per il cartellino di Morata: magari Giuntoli li potrebbe investire proprio per l’attaccante spagnolo che ha manifestato la voglia di andare via.

Kean guadagna 2,5milioni di euro all’anno con la Juve. La Fiorentina non ha problemi a pagare questo ingaggio anche se alla fine si potrebbe chiudere per qualcosa in meno. Poco più di 2milioni. Anche in questo caso è evidente la voglia del giocatore di trovare una squadra pronta a dargli fiducia e a dargli con continuità una maglia da titolare, cosa che alla Juve non è possibile. La notizia è stata riportata da tuttomercatoweb.it.