Sorteggio tabellone Wimbledon: gli avversari di Sinner, Berrettini e Musetti

Sorteggio tabellone Wimbledon, al via il terzo Slam dell’anno: ecco quali avversari affronteranno i tennisti azzurri.

Mine vaganti e presenze ancora in forse, incognite e speranze. A poche ore dal sorteggio del tabellone di Wimbledon, la situazione è ancora parecchio ingarbugliata. I bookmaker non hanno dubbi sul fatto che i favoriti per la vittoria all’All England Club siano Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, più Novak Djokovic nel caso in cui dovesse essere presente.

Già, perché per la verità è in dubbio la partecipazione del campione serbo, reduce da un intervento al menisco che lo ha costretto a posticipare l’esordio stagionale sull’erba. Nole si è ritirato alla vigilia dei quarti di finale del Roland Garros per un problema al ginocchio per il quale si è resa necessaria, poi, un’operazione. Sta lottando contro il tempo, adesso, tanta è la sua voglia di calcare ancora una volta il prestigioso palcoscenico londinese sul quale si è più e più volte “esibito” nei suoi numeri di magia. Dopo essersi allenato con Sinner pare abbia dato appuntamento a tutti al sorteggio, ma dalla sua bocca non sono ancora uscite le parole più attese.

Certo è che con lui di torno sarà un Wimbledon completamente diverso, ragion per cui tutto dipenderà dalla decisione che comunicherà ai tifosi nel momento in cui avrà definitivamente sciolto le riserve. Fermo restando che ci sono talmente tanti di quei cani all’osso, nonché di possibili outsider, che lo Slam britannico potrebbe riservarci sorprese a non finire, quest’anno.

Sorteggio tabellone Wimbledon: data, orario e diretta tv

Una possibile mina vagante è, per esempio, il nostro Matteo Berrettini, ancor più pericoloso proprio in virtù del fatto che non è testa di serie. Chi si imbatterà nel romano al primo turno non avrà vita facile e anche lui, un po’ come Nole, potrebbe muovere per un po’ i fili dello spettacolo che andrà in onda all’All England Club dal 1° luglio.

Anche Lorenzo Musetti, reduce da quella che ha etichettato come una delle finali più belle della sua vita (al Queen’s, ndr), ha tanta voglia di fare mangiare la polvere ai suoi avversari, per cui è un altro da cui sarà meglio guardarsi le spalle. Ai nastri di partenza, in rappresentanza del Bel Paese, ci saranno, ancora, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi e Fabio Fognini. Le speranze di gioire, con così tanti portacolori in trasferta nel regno di Re Carlo, sono dunque abbastanza elevate.

Tutto dipenderà, naturalmente, oltre che dall’impegno che ci metteranno, anche dal sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, in programma per oggi, venerdì 28 giugno, alle 11 ora italiana. Per seguire la cerimonia in diretta, consigliamo di tenere d’occhio i canali social ufficiali dello Slam.

Seguono aggiornamenti