Ultim’ora, penalità per Verstappen: la Ferrari fa festa

Ultim’ora, possibile penalità per Max Verstappen: una decisione che potrebbe arrivare prima del previsto. Ferrari in festa

Forse non riaprirà il campionato mondiale, anzi quasi sicuramente degli scossoni in classifica non ce ne saranno, ma la prossima gara del Mondiale potrebbe essere importante per la Ferrari. E per tutte le altre scuderie che cercano in qualche modo di togliere dei punti alla Red Bull che continua a macinare vittorie.

Secondo le informazioni che sono state riportate da formulapassion.it infatti, Max Verstappen, tre volte campione del Mondo di fila che si appresta a vincere il quarto titolo mondiale consecutivo, potrebbe subire una penalità assai prima del previsto. “Le indagini che Honda ha compiuto presso la sede di Sakura sulla power unite rimossa nelle FP2 di Montreal non stanno dando riscontri incoraggianti. Il danno all’ERS – si legge – sarebbe esteso anche all’ICE ed è probabile, secondo Autosport, che i giapponesi dichiarino irrecuperabile il motore. Verstappen in questo caso sarebbe costretto a pescare dai tre propulsori “vecchi” fino a quando Red Bull non smarcherà la quinta componente (ma andando dunque in penalità con il suo fuoriclasse)”.

Ultim’ora, meno dieci posizioni per Verstappen

In questi casi la penalizzazione è di dieci posizioni sulla griglia di partenza, quindi nella migliore delle ipotesi per il campione olandese ci sarebbe la quinta fila, qualora dovesse esserci davvero una cosa del genere e qualora dovesse riuscire a prendersi la pole nella prossima gara.

“Per la Red Bull non è mai stato un problema introdurre un motore in più: il team di Milton Keynes, consapevole della propria forza, ha smarcato nuove power unit per esempio a Spa-Francorchamps, dove i sorpassi sono più facili e la vettura è sempre competitiva. Tuttavia, avere questa grana già a giugno non è l’ideale per i campioni in carica, che potrebbero andare in penalità prima del previsto” conclude il sito citato prima. Insomma, una situazione, questa, da tenere assolutamente sotto osservazione nel corso dei prossimi giorni.