Colombia-Costa Rica, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Colombia-Costa Rica è una partita della seconda giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca sabato alle 00:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

C’è la Colombia al comando del gruppo D dopo la prima giornata della fase a gironi. I Cafeteros, a differenza del Brasile – con cui, verosimilmente, si contenderanno il primo posto – non hanno deluso le aspettative all’esordio domando 2-1 un ostico Paraguay e prendendosi i primi tre punti. Gli uomini guidati dall’argentino Nestor Lorenzo diventano dunque artefici del proprio destino: vincendo le prossime due sfide con Costa Rica e Brasile staccheranno il pass per gli ottavi certamente come primi del raggruppamento.

Il successo ottenuto contro i paraguaiani ha permesso alla Colombia di allungare la striscia vincente: parliamo di una selezione che vince ininterrottamente ormai dallo scorso novembre – nove vittorie di fila, sebbene la maggior parte sia arrivata in gare amichevoli – e che l’ultima sconfitta l’ha rimediata addirittura nel febbraio 2022 nelle qualificazioni ai Mondiali qatarioti contro l’Argentina. A Houston, lunedì scorso, ha brillato l’ex stella del Real Madrid James Rodriguez, che come spesso accade con la sua nazionale tende ad esaltarsi: l’attuale calciatore del San Paolo, oggi 32enne, ha fornito entrambi gli assist per Munoz e Lerma, che già a fine primo tempo avevano indirizzato la partita. Colombia che, ad ogni modo, dovrà fare attenzione ad una resiliente Costa Rica, capace di mettere la museruola al Brasile (0-0) nella prima partita. I Ticos, con il 26% di possesso palla, si sono rintanati nella propria area di rigore per quasi tutti i 90 minuti pensando esclusivamente a difendere lo 0-0 ed alla fine, complice l’imprecisione della Seleçao, sono riusciti ad evitare la sconfitta, conquistando il loro primo punto contro l’avversario più forte del girone.

Il pronostico

Sconfitta 9 volte negli ultimi 11 precedenti con la Colombia, la Costa Rica cercherà di ripetere l’impresa del 2016, quando proprio in Coppa America ebbe la meglio sui Cafeteros per la prima volta dopo più di settant’anni. Il copione del match sarà verosimilmente identico a quello con il Brasile, con i colombiani chiamati a scardinare quanto prima la retroguardia costaricana. Improbabile che stavolta la squadra di Gustavo Alfaro riesca a tenere la porta inviolata: la Colombia dovrebbe mettersi in tasca altri tre punti.

Le probabili formazioni di Colombia-Costa Rica

COLOMBIA (4-4-2): Vargas; Munoz, Sanchez, Mina, Mojica; Rios, Lerma, Arias, James Rodriguez; Duran, Luis Diaz.

COSTA RICA (5-3-2): Sequeira; Quiros, Mitchell, Vargas, Calvo, Lassiter; Galo, Bran, Aguilera; Zamora, Ugalde.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

