Paraguay-Brasile, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Paraguay-Brasile è una partita della seconda giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca sabato alle 03:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Quello dell’esordio contro la Costa Rica non era di certo il Brasile che tutti si aspettavano di vedere all’opera. I verdeoro di Dorival Jr. sono andati a sbattere contro il “muro” costaricense, non riuscendo a sbloccare il match nonostante le tante di occasioni create (19 tiri totali contro i 2 dei centramericani) e il 74% di possesso palla. Un deludente 0-0 che ora potrebbe costare il primo posto nel gruppo D alla Seleçao, costretta a vincere con Paraguay e Colombia per chiudere davanti a tutti.

In cima alla classifica del raggruppamento probabilmente più equilibrato della Coppa America 2024 ci sono i Cafeteros di Lorenzo, che nella prima giornata hanno prevalso d’autorità su un Paraguay tutt’altro che arrendevole, sconfitto 2-1. A Las Vegas, dunque, Vinicius e compagni non potranno permettersi di fare troppi calcoli. Se l’obiettivo è riacciuffare la temibile Colombia e poi provare a batterla nello scontro diretto di Santa Clara martedì prossimo non ci sono altri risultati oltre alla vittoria.

Servono disperatamente i tre punti anche ai Guaranì, guidati dal selezionatore argentino Daniel Garnero. Non è bastata l’ottima reazione nel secondo tempo della sfida con la Colombia per evitare la sconfitta. Sotto di 2 gol nella prima frazione di gioco, il Paraguay è rientrato in partita grazie ad un gol dell’attaccante del Brighton Enciso ma i Cafeteros sono riusciti a mantenere il vantaggio (2-1).

Dorival, molto criticato dopo il pari a occhiali contro la Costa Rica, cambierà sicuramente qualcosa in mezzo, con Douglas Luiz – prossimo a diventare un calciatore della Juventus – è in vantaggio su Joao Gomes. Sull’out sinistro difensivo permane il ballottaggio tra Wendell e Arana.

La sfida tra Paraguay e Brasile è in programma sabato alle 03:00 (ora italiana) all’Allegiant Stadium di Las Vegas e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi tutte le partite del massima competizione calcistica sudamericana. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

Inconcludente all’esordio, il Brasile riuscirà verosimilmente a farsi perdonare nel match contro il Paraguay, da vincere a tutti i costi per evitare brutte sorprese nell’ultima giornata. C’è da aspettarsi, dunque, una Seleçao più brillante dal punto di vista del gioco rispetto al match coi costaricani: dovrebbe segnare dai 2 ai 4 gol.

Comparazione quote

La combo “No Gol+Under 2.5” è quotata a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai. Il Multigol ospite 2-4 è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Le probabili formazioni di Paraguay-Brasile

PARAGUAY (4-3-3): Morinigo; Velazquez, Balbuena, Alderete, Espinoza; Rojas, Cubas, Caballero; Romero, Arce, Enciso.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Arana; Bruno Guimaraes, Douglas Luiz; Raphinha, Paquetà, Rodrygo; Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

