Ultim’ora, addio Red Bull: tutti sconvolti in Formula 1

Ultim’ora Red Bull: addio a fine stagione ormai scritto e annunciato. Le parole non possono lasciare spazio a interpretazioni

Ha sperato, ovviamente, da quando è tornato a guidare una macchina di Formula Uno, di essere preso in considerazione dalla scuderia al momento migliore, numeri alla mano. Ma a quanto pare non sarà proprio così.

Alla Red Bull hanno altre idee, altri obiettivi. E hanno deciso di puntare il prossimo anno sulla coppia che da diversi anni regala alla squadra il titolo costruttori. Non solo Max Verstappen quindi, ma anche Sergio Perez al quale da poco è stato rinnovato il contratto. E in tutto questo ci sta andando di mezzo Daniel Ricciardo, che ha accettato l’offerta dell’ AlphaTauri (ora RB), con l’obiettivo di scalzare appunto il pilota messicano nelle gerarchie. Fallito miseramente. E a quanto pare potrebbe perdere anche il suo attuale posto.

Ricciardo senza macchina, le novità

Quella che praticamente è la seconda squadra della Red Bull ha come target quello di essere un team giovane, non solo nei box ma anche dentro la pista. Parole dette da Helmut Marko che ha ribadito il concetto in alcune recenti dichiarazioni, riportate da formulapassion.it.

“Gli azionisti hanno chiarito che si tratta di una squadra junior e noi dobbiamo agire di conseguenza. L’obiettivo di Daniel era che venisse preso in considerazione per la Red Bull qualora avesse fatto prestazioni eccezionali. Ora quel sedile è di Perez, quindi il piano non è più valido. Dovremo inserire presto un pilota giovane, e questo sarebbe Lawson“. Quest’ultimo, quando chiamato in causa, ha egregiamente dimostrato di essere pronto per il Circus, e insieme a Tsunoda andrebbe a formare una coppia giovane e assai assortita. Per Ricciardo quindi, al quale scade il contratto proprio alla fine di questa stagione, rimarrebbero pochissime gare per mettersi in mostra e magari cercare un altro accordo. Altrimenti per lui potrebbe essere finita. Vedremo.