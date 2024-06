Svizzera-Italia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Svizzera-Italia è una partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2024 e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Dopo 18 anni l’Italia fa ritorno all’Olympiastadion di Berlino, stadio che evoca ricordi dolcissimi e che rimanda al trionfo nel Mondiale 2006 vinto ai rigori contro la Francia. Stavolta di fronte agli azzurri non ci sono i francesi ma lo spauracchio Svizzera ed in palio, al posto della coppa del mondo, un pass per i quarti di finale a Euro 2024, contro la vincente della sfida tra Inghilterra e Slovacchia.

Il miracoloso (e meraviglioso) gol di Zaccagni segnato all’ultimo minuto di recupero del match con la Croazia non ha solo permesso alla nazionale guidata da Luciano Spalletti di evitare la sconfitta (1-1) e di qualificarsi agli ottavi – perdendo l’Italia non sarebbe rientrata neppure tra le 4 migliori terze, venendo eliminata dall’Europeo – ma anche di finire nella parte “giusta” del tabellone, visto che le più forti, ad eccezione dell’Inghilterra, sono capitate dalle parte opposta (Germania, Spagna, Francia, Portogallo). Un colpo di fortuna che Donnarumma e compagni dovranno però dimostrare di meritare dopo aver convinto soltanto in parte nella fase a gironi. L’Italia è passata come seconda dietro alla Spagna, collezionando 4 punti. Dopo il successo in rimonta all’esordio contro l’Albania, i campioni in carica hanno rischiato di subire un’imbarcata contro la Roja di De La Fuente – se la sconfitta è arrivata con un solo gol di scarto (1-0) è merito delle parate di Donnarumma – e nel match della verità con i croati gli uomini di Spalletti sono stati troppo intermittenti ma soprattutto ancora una volta inconsistenti dal punto di vista offensivo (a secco sia Retegui che Scamacca).

La Svizzera sa il fatto suo

La sensazione è che contro la Svizzera gli azzurri dovranno salire per forza di livello se vorranno avere ragione di una delle squadre più convincenti della prima fase.

Non fosse stato per la rete del centravanti tedesco Fullkrug nel recupero, gli uomini di Murat Yakin avrebbero vinto il gruppo A, arrivando persino davanti ai padroni di casa della Germania. L’1-1 con la Mannschaft è il secondo di fila dopo quello con la Scozia nella seconda giornata, mentre all’esordio gli elvetici avevano avuto la meglio sull’Ungheria (3-1). Svizzera dunque ancora imbattuta ma alle prese con una difesa che ha sempre subito almeno una rete (3 subite e 5 segnate). I rossocrociati, pur non battendo l’Italia dal lontano 1954, nel 2022 ha contribuito fattivamente alla mancata qualificazione degli azzurri al Mondiale qatariota, vincendo il girone e spedendo – nonostante due pareggi negli scontri diretti – la nazionale all’epoca allenata da Mancini a giocare gli spareggi, poi persi contro la Macedonia del Nord.

Le ultime notizie sulle formazioni

Anche contro l’Italia Yakin riproporrà la difesa a tre, formata dagli esperti Schar, Akanji e Rodriguez, deputati a proteggere la porta difesa dall’interista Sommer. C’è tanto Bologna, poi, dal centrocampo in su: i rossoblù Aebischer, Freuler e Ndoye dovrebbero partire tutti e tre dal 1′ contro l’Italia. Non sarà del match invece l’ex udinese Widmer, squalificato: il suo posto probabilmente verrà preso dal giovane esterno dello Stoccarda Stergiou. In attacco il commissario tecnico rossocrociato pensa al tridente formato, oltre che dal duttilissimo Aebischer, anche da Embolo e Vargas.

Il giallo rimediato contro la Croazia ha fatto scattare la squalifica per Calafiori, senza dubbio uno dei migliori dell’Italia di Spalletti nelle prime tre partite, nonché autore dell’assist decisivo per Zaccagni. Il selezionatore azzurro, a questo punto, dovrà scegliere uno tra Mancini e Buongiorno per sostituirlo. Molto dipenderà dalla decisione del c.t. di schierare di nuovo la difesa a 3 (probabile) o tornare a quattro dietro. In mezzo potrebbe ricomporsi la coppia formata da Jorginho e Barella, con Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni. Sulla trequarti chi è certo del posto è Chiesa, mentre Pellegrini dovrà vedersela con lo scalpitante Zaccagni, eroe contro i croati. Davanti si rinnova il ballottaggio tra Scamacca e Retegui, con l’atalantino che dovrebbe spuntarla.

Come vedere Svizzera-Italia in diretta tv e streaming

La sfida tra Svizzera-Italia è in programma sabato alle 18:00 all’Olympiastadion di Berlino. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Svizzera-Italia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Svizzera, grazie al suo gioco ormai collaudato ed alla sua organizzazione tattica, ha dimostrato di essere un avversario ostico per chiunque, anche per quelle selezioni qualitativamente superiori. L’Italia, al contrario, assomiglia un po’ a un cantiere aperto, non avendo assimilato tutte le idee del suo commissario tecnico. E di conseguenza il gioco tende a latitare o a non essere sempre efficace. Tuttavia, gli azzurri dalla loro hanno la maggiore esperienza e restano, secondo noi, leggermente favoriti per la qualficazione. Come negli ultimi sei precedenti – 5 pareggi ed una vittoria dell’Italia, ottenuta guarda caso nell’ultimo Europeo – c’è da aspettarsi grande equilibrio. Non è da escludere che i tempi regolamentari termineranno in pareggio.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 2.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.85 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.05 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Svizzera-Italia

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Stergiou; Aebischer, Embolo, Vargas.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Bastoni Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Chiesa, Pellegrini; Scamacca.

Svizzera-Italia: chi va ai quarti di finale? Svizzera

Italia View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI