Svizzera-Italia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Svizzera-Italia, di nuovo i rossocrociati di Yakin sulla strada degli azzurri. A Berlino in palio c’è un pass per i quarti di finale.

L’Italia è riuscita ad afferrare per i capelli gli ottavi di finale quando ormai tutto sembrava perduto. Al minuto 97 della sfida con la Croazia un meraviglioso “tiraggiro” di Zaccagni ha permesso alla nazionale azzurra di riacciuffare Modric e compagni, di evitare il loro sorpasso in classifica e di chiudere la fase a gironi al secondo posto, dietro all’inafferrabile Spagna.

Con il senno di poi, la rete dell’attaccante della Lazio è stata di vitale importanza, perché in caso di sconfitta la selezione guidata da Luciano Spalletti non sarebbe finita neppure tra le migliori terze. Quattro punti invece sono bastati per staccare uno dei 16 pass per la fase ad eliminazione diretta: anche il tabellone sembra sorridere agli azzurri, dal momento che quasi tutte le favorite per la vittoria finale – ad eccezione dell’Inghilterra – sono finite nella parte opposta. Prima di un’ipotetica sfida con gli inglesi nei quarti di finale, però, bisognerà superare l’ostacolo Svizzera. Un avversario tutt’altro che morbido e che ha “rischiato” di vincere il suo gruppo, arrivando persino davanti ai padroni di casa della Germania. Domenica scorsa gli uomini di Murat Yakin sono andati a un passo dal battere i tedeschi ma il loro sogno si è infranto nei minuti di recupero, quando sono stati trafitti da un gol di Fullkrug, che ha fissato il risultato sull1-1. La Svizzera arriva agli ottavi da imbattuta: una vittoria e due pareggi finora per i rossocrociati.

Svizzera-Italia, per gli azzurri i pericoli si chiamano Ndoye e Vargas

Finora l’apporto in termini realizzativi dei centravanti azzurri, Retegui e Scamacca, è stato nullo. Le uniche reti sono arrivate da un difensore, Bastoni, un centrocampista, Barella, e da un esterno d’attacco, Zaccagni.

Difficile prevedere la formazione che Spalletti sceglierà per affrontare la Svizzera, dal momento che il tecnico ha cambiato parecchio contro la Croazia, tornando, per esempio, alla difesa a tre. Non è da escludere che decida di disporsi a specchio, rispolverando quel 3-4-2-1 già provato in passato. A quel punto un gettone lo si potrebbe puntare sulle una delle due “sottopunte”, che verosimilmente saranno Chiesa e Zaccagni, le cui quotazioni sono in salita dopo il gol alla Croazia. Per quanto riguarda i tiri in porta, da prendere in considerazione il solito Barella, spesso pericoloso dalla distanza. Ma occhio anche a Bastoni, che nell’ultimo match ha fatto registrare ben tre tiri totali. Nella Svizzera i due giocatori più pericolosi per la difesa azzurra potrebbero essere i due esterni Ndoye e Vargas (almeno due tiri totali) ma l’Italia dovrà fare attenzione pure all’inossidabile Shaqiri, un fattore ogni volta che indossa la maglia della nazionale. Se dovesse giocare, infine, Mancini è senza dubbio uno dei principali indiziati a finire nel taccuino dell’arbitro.

Comparazione quote

Ndoye almeno due tiri totali Plus è quotato a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Mancini ammonito Plus invece è quotato a 3.20 su Goldbet e Lottomatica e a 3.50 su Snai.

