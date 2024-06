Olanda-Austria, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Olanda-Austria è una partita della terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca martedì alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

C’è grande incertezza, come da pronostico, nel gruppo D. Prima della terza e ultima giornata Olanda e Francia comandano il girone a quota 4 punti, ma alle loro spalle staziona la sorprendente Austria, che ha un solo punto in meno delle due rappresentative più “nobili”. Fuori dai giochi solamente la Polonia: Lewandowski e compagni, sconfitti due volte su due finora, sono virtualmente eliminati dall’Europeo tedesco.

Ronald Koeman, selezionatore olandese, può essere soddisfatto di come sono andate le cose nelle prime due gare. La sua Olanda, dopo aver ottenuto i primi tre punti con la Polonia all’esordio (1-2), è riuscita ad evitare la sconfitta nell’atteso big match con la Francia (0-0). Una gara in cui van Dijk e compagni hanno brillato dal punto di vista difensivo ma nella quale hanno, al contempo, sprecando anche diverse occasioni per passare in vantaggio, fermati da un gran Maignan. Adesso però bisognerà completare l’opera, visto che la qualificazione non è affatto scontata. Per conservare il primo posto l’Olanda dovrà avere ragione degli austriaci a Berlino e sperare che a Dusseldorf la Francia non batta di goleada l’ormai derelitta Polonia (difficile). Massima attenzione, tuttavia, alla selezione di Ralf Rangnick, che grazie ad un’impeccabile organizzazione tattica si è presa una bella fetta di qualificazione – anche in caso di sconfitta potrebbe passare come migliore terza – nello scontro diretto con la Polonia, piegata 3-1 venerdì scorso. L’Austria ha in sostanza confermato quanto di buono aveva fatto vedere all’esordio con la Francia, che si era imposta solo grazie ad un’autorete (1-0).

Le ultime notizie sulle formazioni

Per quanto riguarda l’Olanda, potremmo rivedere la stessa formazione che è scesa in campo con la Francia. In attacco tridente formato da Frimpong, Depay e Gakpo e a centrocampo Xavi Simons libero di fare la spola tra mediana e trequarti, circondato da Schouten e da Reijnders. L’ex Bologna è a rischio squalifica così come Veerman: non è da escludere che alla fine Koeman decida di optare per Gravenberch oppure per l’ex romanista Wijnaldum. Buone notizie, infine, dall’infermeria per l’ex allenatore del Barcellona, che per questo match riavrà l’attaccante dell’Ajax Brobbey.

Dall’altro lato, Rangnick contro la Polonia ha sorpreso tutti, facendo parecchi cambi, a cominciare dalla scelta di schierare Arnautovic in attacco al posto di Gregoritsch. Non è da escludere un ritorno al passato contro l’Olanda: in attacco stavolta dovrebbe toccare nuovamente al centravanti del Friburgo, mentre in difesa giocherà Danso al posto dell’acciaccato Trauner. Sulla trequarti riecco il trio Wimmer-Baumgartner-Sabitzer.

Come vedere Olanda-Austria in diretta tv e streaming

La sfida tra Olanda e Austria è in programma martedì alle 18:00 all’Olympiastadion di Berlino. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2 (canale numero 2 e 502 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Olanda-Austria su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Potrebbe essere una partita più equilibrata del previsto quella dell’Olympiastadion, tra due squadre che finora hanno fatto il pieno di fiducia. L’Olanda ha qualcosa in più ma l’Austria, confermando le previsioni, ha dimostrato di poter dire la sua anche contro avversari più quotati e la prestazione offerta all’esordio contro la Francia è un esempio lampante. Oranje favoriti ma le possibilità di assistere ad una partita divertente e ad alta intensità sono oggettivamente molto elevate: gli uomini di Rangnick non resteranno a secco di gol.

Comparazione quote

La vittoria dell’Olanda è quotata a 2.20 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e a 1.63 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Olanda-Austria

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Xavi Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch.

Olanda-Austria: chi vince? Olanda

Pareggio

Austria View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI