Francia-Polonia, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Francia-Polonia è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca martedì alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Fa un po’ strano pensare che la Francia, probabilmente la favorita numero uno per la vittoria dell’Europeo, nei primi due match della manifestazione continentale abbia realizzato un solo gol, per di più grazie ad un’autorete. Quattro punti, frutto della vittoria all’esordio con l’Austria e del pareggio con l’Olanda, che hanno instillato qualche legittimo dubbio sulla selezione di Didier Deschamps, che continua inevitabilmente a reggersi sulla qualità dei singoli: finora la protagonista è stata la difesa, rimasta inviolata per due volte di fila.

L’assenza di Mbappé, rimasto in disparte nell’ultimo match dopo la frattura al naso, si è avvertita eccome. Ed è mancata soprattutto la capacità del futuro giocatore del Real Madrid di spaccare improvvisamente in due la partita, di cambiare l’inerzia con la giocata del campione. Fatto sta che, pur senza aver impressionato, la Francia è a un passo dalla qualificazione agli ottavi. Contro la Polonia, già praticamente certa di chiudere all’ultimo posto in seguito alla brutta sconfitta contro l’Austria (1-3), i Galletti devono vincere e possibilmente farlo con più gol di scarto possibili per migliorare la differenza reti nel caso in cui dovessero rimanere a pari punti con l’Olanda, che per ora è a quota 4 come Les Bleus. I polacchi non sono fuori ma solo perché la matematica ancora non li condanna: hanno perso due partite su due ed attualmente hanno una differenza reti di gran lunga peggiore rispetto all’Austria (+1 e -3), motivo per cui l’ultimo posto nel gruppo D è praticamente inevitabile. Il ripescaggio come migliore terza, dunque, è destinato a rimanere una chimera.

Le ultime notizie sulle formazioni

Deschamps ha deciso di preservare Mbappé contro l’Olanda ma subito dopo la sfida con gli Oranje l’ex PSG è tornato in campo, disputando un’amichevole a porte chiuse con il Paderborn, nella quale avrebbe messo a segno anche due gol. Ipotizziamo un suo utilizzo a gara in corso: dall’inizio dovrebbero partire Griezmann e Thuram. Con Mbappé a disposizione Deschamps si troverà di fronte a un dilemma: a centrocampo il duello è tra Rabiot e Tchouaméni, con lo juventino leggermente favorito.

Dall’altro lato, il commissario tecnico polacco potrà di nuovo contare su Lewandowski, ormai recuperato, ma è ballottaggio per chi dovrà giocare accanto a lui. Chiedono spazio Piatek, tornato al gol contro l’Austria, il bolognese Urbanski e Buksa. A centrocampo si dovrebbe rivedere Romanczuk, in difesa invece sarà assente Salamon, alle prese con un infortunio alla caviglia.

Come vedere Francia-Polonia in diretta tv e streaming

La sfida tra Francia e Polonia è in programma martedì alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202). Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Francia è imbattuta negli ultimi otto confronti con la Polonia: quello più recente è andato in scena in Qatar a dicembre 2022, con gli uomini di Deschamps che ebbero la meglio con un comodo 3-1. La vittoria dei transalpini, Mbappè o non Mbappé, anche stavolta non sembra essere in discussione. E non è da escludere che anche in questa circostanza la porta di Maignan (strepitoso il milanista contro l’Olanda) rimarrà inviolata. Il terzo clean sheet di fila ci sembra assai probabile.

Comparazione quote

La vittoria della Francia è quotata a 1.28 su Goldbet, Lottomatica e a 1.27 su Snai. La combo “1+ No Gol” invece è quotata a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Le probabili formazioni di Francia-Polonia

FRANCIA (4-4-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Thuram.

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zieliński, Zalewski; Urbański, Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

