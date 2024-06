Thiago Motta incredulo, arriva subito la prima batosta: tifosi gelati

Calciomercato Juventus, Thiago Motta è incredulo e si potrebbe trovare subito senza uno dei migliori in rosa. Tifosi gelati anche perché c’è una deadline fissata

Sta nascendo, anche abbastanza velocemente, quella che è la nuova Juventus targata realmente Giuntoli. Intanto il primo passo della dirigenza è stato quello di dare il benservito a Massimiliano Allegri e prendere Thiago Motta. Che, però, potrebbe perdere uno dei migliori elementi della passata stagione.

Il contratto di Adrien Rabiot, il centrocampista francese che era un vero e proprio pupillo del tecnico livornese, scade il prossimo 30 giugno. Domenica prossima, per intenderci. E al momento, nonostante un’importante offerte di rinnovo biennale con opzione per un altro anno, l’ex Psg sta facendo melina dal ritiro della propria nazionale. Una situazione che sta stancando i dirigenti della Juve secondo le informazioni riportate dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, che in tutto questo hanno deciso di mettere una deadline: oltre quella data non ci sarà nessuna discussione.

Calciomercato Juventus, si decide tutto per Rabiot

Il club era fiducioso: si aspettava un sì da parte del giocatore. Ma negli ultimi giorni questa sensazione è stata ribaltata dal temporeggiamento di Rabiot che sa benissimo che oltre i 7,5milioni di euro, forse 8, messi sul piatto da Giuntoli, la società bianconera non può andare.