I pronostici di martedì 25 giugno: Euro 2024 e Coppa America

I pronostici di martedì 25 giugno, ci sono quattro partite dell’ultima giornata dei gironi di Euro 2024 e due di Coppa America.

Prosegue l’ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024, questo martedì si giocano ben quattro partite tra le 18:00 e le 21:00. La Francia ha l’occasione di blindare il primo posto battendo la Polonia già eliminata e superando l’Olanda che ha invece un compito più complicato con l’Austria.

Punta a chiudere al comando del proprio girone anche l’Inghilterra: tre punti alla portata contro la Slovenia, mentre la Danimarca ha le carte in regola per evitare la sconfitta con la Serbia poco convincente e non apparsa in grado di esaltare le caratteristiche tecniche dei suoi singoli campioni.

I pronostici sui tiri

Per quanto riguarda i pronostici sui tiri totali verso la porta, occhio a Griezmann che contro l’Olanda è andato alla conclusione in ben cinque occasioni. Nell’Olanda Frimpong schierato nel tridente ha buone opportunità di presentarsi al tiro in almeno due occasioni. In Danimarca-Serbia sfida tra i bomber Hojlund e Mitrovic, mentre all’Inghilterra per avere ragione della Slovenia chiusa a riccio in difesa potrebbero servire gli inserimenti da centrocampo di Bellingham.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Olanda vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Olanda-Austria, Euro 2024, ore 18:00

Vincenti

Francia (in Francia-Polonia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Francia-Polonia, Euro 2024, ore 18:00) Inghilterra (in Inghilterra-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Inghilterra-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00) Argentina (in Cile-Argentina, Coppa America, ore 03:00)

Pronostici tiri totali plus

Griezmann almeno 3 (in Francia-Polonia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Francia-Polonia, Euro 2024, ore 18:00) Frimpong almeno 2 (in Olanda-Austria, Euro 2024, ore 18:00)

(in Olanda-Austria, Euro 2024, ore 18:00) Hojlund almeno 2 (in Danimarca-Serbia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Danimarca-Serbia, Euro 2024, ore 21:00) Mitrovic almeno 2 (in Danimarca-Serbia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Danimarca-Serbia, Euro 2024, ore 21:00) Bellingham almeno 2 (in Inghilterra-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Olanda-Austria, Euro 2024, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Olanda-Austria , Euro 2024, ore 18:00

, Euro 2024, ore 18:00 Danimarca-Serbia, Euro 2024, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Perù-Canada, Coppa America, ore 00:00