La Juve si regala un campionissimo di Euro 2024, la conferma in diretta

La Juventus sta cercando di fare le cose veramente in grande e dopo Douglas Luiz potrebbe regalarsi un altro campionissimo dell’Europeo. Trattativa difficile, servono tantissimi soldi

Cristiano Giuntoli, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha preso pieno possesso della squadra in questa estate. Quando è arrivato, lo scorso anno, aveva già tutto apparecchiato. Adesso è evidente, anche per via della scelta del nuovo allenatore, che le cose stanno andando in maniera diversa.

L’addio di Allegri con il conseguente arrivo di Thiago Motta è stato il primo segnale. L’assalto a Douglas Luiz, andato a buon fine, è stato il secondo. Anche il fatto di essere vicini a Calafiori – o almeno così si dice – è un terzo indizio che fanno come ci dicono quelli che scrivono i romanzi gialli, una prova. Si fermerà qui la Juventus? Non pare proprio, almeno stando alle parole di Andy Moeller, ex bianconero, che intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha lanciato una bomba. O almeno, per meglio dire, ha cercato di dare un consiglio alla dirigenza bianconero.

La Juventus deve prendere Wirtz

“Se fossi il d.s. della Juve comprerei Florian Wirtz. Ci vorrebbero, però, tanti soldi. Negli anni ’90 poteva permetterselo, oggi è più difficile”. Questa la frase del campionissimo tedesco che ha militato in Serie A proprio negli anni in cui il nostro campionato era considerato il migliore al mondo. Le cose sono cambiate, adesso gli obiettivi vogliono tutti la Premier League, o quasi, e per le squadre italiane è difficile riuscire a centrare quei colpi che possono cambiare le stagioni e le indicazioni. Tant’è che la Champions League non la vinciamo da 14 anni. E questo è tutto dire.

Wirtz in questa stagione è stato assoluto protagonista con la maglia del Bayer Leverkusen: ha vinto lo scudetto, la coppa di Germania ed è arrivato anche in finale di Europa League, quella persa con l’Atalanta. Insomma, sarebbe un vero e proprio colpaccio per la Juventus. Anche se rimarrà un sogno. Ok che Giuntoli vuole fare le cose in grande, ma così ci pare troppo anche a noi.